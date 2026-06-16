آنتونی رودیگر در رئال مادرید ماندنی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به طور رسمی اعلام کرد که با آنتونی رودیگر برای تمدید قرارداد به توافق رسیده و این مدافع باتجربه و کلیدی تا سال ۲۰۲۷ در سانتیاگو برنابئو ماندنی خواهد بود. رودیگر که نقش پررنگی در موفقیت‌های اخیر مادریدی‌ها داشته، با این تصمیم نشان داد که همچنان می‌خواهد به عنوان رهبر خط دفاعی به کار خود در جمع کهکشانی‌ها ادامه دهد.

این تمدید قرارداد در روزهایی اتفاق می‌افتد که پروژه بازسازی و تقویت کمربند دفاعی رئال مادرید با سرعت بالایی در حال پیشروی است. مادریدی‌ها که به تازگی مارک کوکوریا را برای تقویت جناح چپ خط دفاعی خود به خدمت گرفته‌اند، به این خرید بسنده نکرده و توپ‌خانه خود را در بازار نقل و انتقالات فعال نگه داشته‌اند.

انتظار می‌رود طی روزهای آینده ابراهیما کوناته و دنزل دامفریس نیز به طور رسمی پیراهن سفید سفیدهای پایتخت را بر تن کنند. با نهایی شدن این انتقال‌ها، خط دفاعی رئال مادرید به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل خواهد شد تا کادر فنی برای فصل طولانی و پرفشار پیش‌رو، در عقب زمین هیچ‌گونه دغدغه و مشکلی نداشته باشد.

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