مثلث مرگبار آرژانتین آماده شلیک در جام جهانی

به گزارش ایلنا، آلبی‌سلسته در حالی قدم به بازی افتتاحیه خود در گروه J می‌گذارد که با کسب هفت پیروزی متوالی در بازی‌های تدارکاتی پیش از تورنمنت، روی موجی از آمادگی و روحیه بالا قرار گرفته است. نگرانی‌های قبلی در خصوص کشیدگی خفیف همسترینگ مسی، مشکل مچ پای آلوارز و شکستگی انگشت امیلیانو مارتینز دروازه‌بان تیم، حالا به طور کامل از بین رفته است. اسکالونی از سلامت کامل لیست ۲۶ نفره خود خبر داد و اعلام کرد که تنها نیکولاس تاگلیافیکو، مدافع باسابقه تیم، نیاز به یک جلسه ارزیابی نهایی دارد تا ترکیب اصلی رسماً نهایی شود.

دعوت اسکالونی به «آرامش» در آستانه نبرد با الجزایر

سرمربی آرژانتین با اشاره به فشار جهانی و انتظارات سنگینی که روی دوش تیم پرستاره‌اش سنگینی می‌کند، خواستار نگاهی منطقی به شرایط شد. او در عین حال به تمجید از تاثیرگذاری همیشگی کاپیتان نامدارش پرداخت و اخبار مثبتی از وضعیت آمادگی بازیکنان ارائه داد.

اسکالونی در این باره گفت: «آرامش خود را حفظ کنید چون این فقط یک مسابقه فوتبال است. ما تجربه جام جهانی قبلی را داریم؛ بازی اول تعیین‌کننده و حیاتی نیست. مهم است، اما همه چیز با بازی اول به پایان نمی‌رسد. ما خوب و آرام هستیم. با تیم خوبی روبه‌رو می‌شویم که بازیکنان باکیفیتی دارد. اما آرامش داریم و در زمان مناسبی به این مسابقات رسیده‌ایم. همه دوست دارند لئو مسی را درون زمین و در حال بازی ببینند.

او همه را به وجد می‌آورد، نه فقط آرژانتینی‌ها را. از طرف من، نگاه به او همیشه همین‌طور خواهد بود. هیچ نقطه منفی در او نمی‌بینم. او در شرایط متفاوتی قرار داشته اما همیشه در کنار تیم بوده است. لئو همیشه برای ما شگفت‌انگیز و فوق‌العاده بوده و حالا حتی بیشتر از قبل هم خواهد بود. او را در وضعیت بسیار خوبی می‌بینم. امیلیانو هم مشکلی ندارد و برای بازی فردا در دسترس است؛ اگر او همان کارهایی را که دیروز و پریروز انجام داد تکرار کند، فکر می‌کنم بازی خواهد کرد. خولیان هم مشکل مچ پا داشت اما روند ریکاوری او خوب بوده و برای فردا در دسترس و یکی از گزینه‌های ماست.»

دردسر شیرین اسکالونی برای انتخاب ترکیب اصلی

سرمربی آرژانتین اعتراف کرد که با رسیدن ستاره‌های اصلی‌اش به مرز آمادگی، انتخاب یک ترکیب ۱۱ نفره متوازن به دلیل وفور مهره‌های تراز اول، کار فوق‌العاده سختی است. اسکالونی افزود: «من همیشه برای چیدن ترکیب ۱۱ نفره به خاطر کیفیت بالای بازیکنان تیم ملی با سختی و چالش روبه‌رو بوده‌ام؛ فارغ از اینکه بازیکن مصدومی داشته باشیم یا نه، که البته الان مصدومی نداریم. هیچ بازیکن مصدومی در تیم نیست. ما فقط وضعیت نیکو تاگلیافیکو را زیر نظر خواهیم داشت تا ببینیم به تمرینات تیم اضافه می‌شود یا خیر، اما در عمل همه بازیکنان در دسترس هستند.

من هیچ‌وقت برای ساختن تیم با مشکل مواجه نبوده‌ام. مشکلی که داشتم، کنار گذاشتن بازیکنان بزرگ بوده است، اما ایجاد تعادل، اصل اساسی ماست. ما با ۱۱ نفر بازی می‌کنیم و تلاشمان ایجاد این تعادل است؛ بنابراین طبیعی است که برخی بیرون بمانند اما اوضاع ما کاملاً خوب است.»

آزمون سخت خط حمله مدافع قهرمانی برابر دیوار الجزایر

آرژانتین برای باز کردن قفل دروازه الجزایر کار سختی در پیش دارد؛ تیمی سرسخت که با رکورد ۳۹۳ دقیقه گل نخوردن پا به این دیدار افتتاحیه در گروه J می‌گذارد. این محک جدی، یک آزمایش فوری برای روان‌شناسی و خلاقیت هجومی قهرمان جهان خواهد بود؛ آن هم پیش از آنکه آن‌ها مسیر خود در این جام را مقابل اتریش و اردن ادامه دهند؛ موضوعی که کسب یک پیروزی منسجم در گام نخست را برای تحکیم قدرت آن‌ها در همین ابتدای تورنمنت، حیاتی می‌کند.

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