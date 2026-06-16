نبرد ترسناک شاگردان پتکوویچ با مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش ایلنا، سبزقباها پس از غیبتی طولانی و ۱۲ ساله دوباره به صحنه جهانی بازمی‌گردند. آن‌ها امیدوارند نمایش خیره‌کننده خود در راه رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۴ را تکرار کنند. ولادیمیر پتکوویچ در ماه‌های اخیر تیمی با اعتماد به نفس بالا و از نظر دفاعی منضبط ساخته است.

الجزایری‌‌ها با کمترین دردسر و با تکیه بر نبوغ بالای هجومی خود، رقابت‌های انتخابی قاره آفریقا را با موفقیت پشت سر گذاشتند. آن‌ها در مسیر صعود بارها دروازه حریفان را باز کردند و در عین حال ثبات دفاعی فوق‌العاده‌ای در عقب زمین داشتند. آن‌ها حالا امیدوارند در بازی روز چهارشنبه یک شگفتی بزرگ را برابر مدعی اصلی قهرمانی مسابقات رقم بزنند؛ چرا که کسب یک نتیجه مثبت، آن‌ها را در موقعیت بسیار خوبی در گروه J قرار خواهد داد.

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پتکوویچ باید در این مسابقه بدون مدافع چپ خود یعنی رامی بن سبعینی کار را جلو ببرد که به دلیل مصدومیتی کلافه‌کننده غایب است. این مدافع در آستانه سوت آغاز بازی، همچنان با مشکل کهنه مچ پا دست و پنجه نرم می‌کند. انتظار می‌رود سمیر شرقی در تقابل با آرژانتین جای او را در ترکیب اصلی بگیرد.

عیسی ماندی در قلب خط دفاعی مستحکم الجزایر زوج او خواهد بود. لوکا زیدان که به تازگی به تیم ملی الجزایر متعهد شده، درون چارچوب دروازه قرار خواهد گرفت. رایان آیت نوری و یوسف بلغالی نیز به عنوان مدافعان کناری فیکس بازی خواهند کرد.

ریاض محرز بازوبند کاپیتانی تیم را بر بازو می‌بندد و تجربه حیاتی و خلاقیت خود را در جناحین به نمایش می‌گذارد. امین غویری نیز پس از پشت سر گذاشتن مشکل شانه، به خط حمله اضافه می‌شود تا در راس پیکان هجومی قرار بگیرد. محمد عموره پس از یک عملکرد فوق‌العاده و پرگل در مرحله انتخابی، او را همراهی خواهد کرد؛ عموره در ۱۰ مسابقه انتخابی آفریقا ۱۰ گل به ثمر رساند تا بلیط صعود تیمش را امضا کند.

ابراهیم مازا، پدیده جوان و تکنیکی تیم، پتانسیل خلاقانه و هیجان‌انگیزی را در یک‌سوم هجومی ایجاد می‌کند. نبیل بن‌طالب و هشام بوداوی نیز وظیفه سنگین کمربند خط میانی را در برابر فشار بی‌امان آرژانتینی‌ها بر عهده خواهند داشت.

آن‌ها به دنبال این هستند که ریتم پاس‌کاری آرژانتین را مختل کرده و ضد حملات رو به جلویی را طراحی کنند. الجزایر با سبکی مالکانه به میدان خواهد رفت تا این رقیب سرشناس آمریکای جنوبی را کلافه کند.

ترکیب احتمالی الجزایر (۱-۳-۲-۴):

لوکا زیدان؛ یوسف بلغالی، عیسی ماندی، سمیر شرقی، رایان آیت نوری؛ نبیل بن‌طالب، هشام بوداوی؛ ریاض محرز، ابراهیم مازا، محمد عموره؛ امین غویری.

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