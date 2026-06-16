شلیک اسطوره برزیل به افکار تاکتیکی کارلتو
رونالدو: آنچلوتی از رافینیا غلط بازی میگیرد
رونالدو نازاریو، اسطوره فوتبال برزیل، پس از توقف ناامیدکننده سلسائو در گام نخست جام جهانی مقابل مراکش، به تندی از تصمیمات فنی کارلو آنچلوتی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، رونالدو که خود در میلان زیر نظر آنچلوتی بازی کرده است، از جاگیری برخی مهرههای کلیدی در ترکیب اصلی برزیل در اولین بازی جام جهانی شگفتزده شد. رونالدو، پیش از تقابل با هائیتی، در برنامه «رسنها د کوپا» از شبکه ESPN برزیل، به طور خاص نسبت به بازی گرفتن از رافینیا در جناح چپ انتقاد کرد؛ آن هم در شرایطی که این بازیکن در رده باشگاهی و در پستی متفاوت، فرم فوقالعادهای را از خود به نمایش گذاشته بود.
رونالدو در این باره گفت: «چرا رافینیا باید در سمت چپ بازی کند، آن هم بعد از اینکه یک سال فوقالعاده را در بارسلونا در جناح راست سپری کرده است؟ برخی مسائل واقعاً قابل درک نبودند، هرچند که در نیمه دوم اوضاع کمی بهتر شد.»
برنده دو توپ طلا معتقد است که با بازی گرفتن از رافینیا در پستی غیرتخصصی، برزیل آن پهنای باند طبیعی و بازی مستقیم و رو به جلویی را که این وینگر در اسپاتیفای نوکمپ به نمایش میگذاشت و به مهرهای خطرناک تبدیل میشد، از دست میدهد.
فشار و استرس در بنبست مراکش
رونالدو در عین انتقاد از چیدمان تاکتیکی، اعتراف کرد که عملکرد انفرادی بازیکنان احتمالا تحت تأثیر بار روانی سنگین بازی افتتاحیه جام جهانی قرار گرفته بود. او خاطرنشان کرد که حتی رهبرانی مثل کاسمیرو نیز در هماهنگ شدن با ریتم مسابقه به مشکل خوردند و اشتباهات فنی عجیب و غیرعادی در میان بازیکنان را نشانهای از یک اضطراب تیمی دانست.
این مهاجم افسانهای افزود: «من همچنان بسیار خوشبین هستم. فکر میکنم این نمایش به خاطر فشار بازی اول بود؛ چرا که از قبل هم متوجه این موضوع شده بودم. اصلا طبیعی نبود که تیم اینقدر پاس اشتباه بدهد، مخصوصاً در نیمه اول. مثلاً کاسمیرو خودش را در موقعیتی قرار میداد که پشت به زمین توپ را دریافت کند. به نظرم استرس و نگران بودن مانع کار تیم ملی برزیل شد. البته بعداً که مصاحبه آنچلوتی و بازیکنان را دیدم و آنها به این استرس اعتراف کردند، من هم آرامتر شدم. این اتفاق در جام جهانی کاملاً طبیعی است، چنین استرسی در ساق پای بچهها، به خصوص بازیکنان تازهوارد، طبیعی است.»
پیشنهاد به کارگیری لوئیز هنریکه
رونالدو با نگاهی به مسابقه آینده در برابر هائیتی، پیشنهاد داد که تغییر در نفرات جناح راست خط حمله برای ایجاد آن «وسعت بازی» که خط آتش برزیل در اولین بازی خود به شدت کمبودش را حس میکرد، الزامی است. او به طور ویژه به لوئیز هنریکه، ستاره بوتافوگو اشاره کرد و او را مهرهای دانست که میتواند گره ترافیک و شلوغی میانه زمین را باز کند.
این مهاجم نامدار اظهار داشت: «نمیدانم که آیا آنجلوتی این کار را انجام خواهد داد یا نه، اما اگر من بودم این کار را میکردم: لوئیز هنریکه خیلی خوب وارد زمین شد و بازی را در سمت راست باز کرد. کاری که نه پاکتا توانست انجام دهد و نه رافینیا در سمت راست از پس آن برآمد تا بازی را مثل وینیسیوس در سمت دیگر زمین باز کند. این کار ترافیک خط هافبک را خیلی کم میکند. اگر برزیل فضای بیشتری داشته باشد، در هر شرایطی برای ما بهتر است. فکر میکنم او میتواند این تغییر کوچک را ایجاد کند.»
احترام به مراکش و ایمان به کارلتو
رونالدو با وجود درخواست برای اعمال اصلاحات تاکتیکی، خیلی زود به تمجید از عملکرد منضبط مراکش پرداخت و ایمان کامل خود را به تواناییهای آنچلوتی برای بازگرداندن سلسائو به ریل موفقیت ابراز کرد.
رونالدو در پایان گفت: «باید درباره مراکش هم صحبت کنیم، اینطور نیست؟ عجب بازی جالبی، چه سرعتی، چه قدرتی... چقدر این تیم تمیز و سازمانیافته بود. ما با یک حریف واقعاً سرسخت روبهرو شدیم. با این حال به نظرم آنچلوتی یک پدیده است؛ مردی با تجربه فراوان، رفتار عالی با بازیکنان و روانشناسی قوی در گفتگو با آنها. او علاوه بر اینها تجربه بسیار بالایی در فوتبال دارد و قطعاً چیزهایی را که خودش و ما دیدیم و اشتباه بود، اصلاح خواهد کرد.»