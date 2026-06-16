دوبنده جهانی بر تن هدایتی

به گزارش ایلنا، رقابت انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در کرمان برگزار شد و فردین هدایتی و امین میرزازاده برای کسب دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر رفتند.

در نخستین مبارزه، هدایتی با نمایش برتر موفق شد با نتیجه ۵ بر یک از سد میرزازاده عبور کند و گام بلندی برای ملی‌پوش شدن بردارد. پس از این شکست، میرزازاده از حضور در کشتی دوم انصراف داد تا تمرکز خود را روی آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی بگذارد.

به این ترتیب، فردین هدایتی به عنوان نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شد.

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