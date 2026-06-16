ادعای جنجالی برادران دوارته علیه مروارید بارسا
یامال با آن همه ابهت هیچ کاری نتوانست بکند
برادران دوارته پس از تساوی تاریخی کیپورد مقابل اسپانیا مدعی شدند که هیچ ترسی از نام و شهرت لامین یامال نداشتند و میدانستند او در زمین کاری از پیش نمیبرد.
به گزارش ایلنا، این برادران متولد روتردام، در آتلانتا قلب تپنده مسابقه بودند؛ جایی که این تیم تازهوارد جام جهانی امتیازی را کسب کرد که موجی از شگفتی را در دنیای فوتبال به راه انداخت. در حالی که بیشتر مدافعان جهان از دیدن گرم کردن یامال به خود میلرزند، دروی دوارته توضیح داد که همتیمیهایش برای از کار انداختن این ستاره جوان کاملاً آماده بودند.
دروی در گفتگو با ESPN گفت: «شما صدای تشویق هواداران را میشنوید و از ابهت او حس میکنید که یک بازیکن بزرگ وارد زمین میشود. اما در اولین لحظهای که او به توپ ضربه زد، مدافع چپ و وینگر چپ ما به سمتش هجوم بردند و همانجا فهمیدیم: او امروز هیچ کاری نمیتواند بکند.»
در واقع، حتی به میدان آمدن لامین یامال، پدیده بارسلونا در ۲۰ دقیقه پایانی مسابقه نیز نتوانست گرهگشای این غول اروپایی شود. کوسههای آبی با حفظ ساختار دفاعی منضبط خود باعث شدند تا خط حمله اسپانیا در طول ۹۰ دقیقه به شکل عجیبی بیدندان و بیآزار به نظر برسد.
یک ماجرای خانوادگی در صحنه جهانی
برای لاروس و دروی، این تساوی بدون گل یک نقطه عطف خانوادگی بسیار احساسی بود. لاروس مسابقه را در ترکیب اصلی آغاز کرد و یک ساعت بازی کرد تا اینکه برادرش جایگزین او شد؛ تعویضی که با احساساتی متناقض اما در نهایت با غرور همراه بود. لاروس در این باره گفت: «کمی دیوانهکننده بود؛ در حالت ایدهآل دوست داری با هم داخل زمین باشید، اما ما برای یکدیگر بهترینها را میخواهیم. از لحظهای که از زمین خارج شدم، به یک تماشاگر تبدیل شدم و درست از همانجا استرس واقعی شروع میشود. وقتی داخل زمین هستی این را درک نمیکنی، اما وقتی سوت پایان زده میشود، تازه جشن شروع میشود.»
اهمیت این نتیجه به وضوح در چهره حاضران در استادیوم، از جمله پدر و مادر این دو برادر دیده میشد. آنها کوتاه مدتی پس از بازی گفتند: «اشکهای پدر و مادرمان را دیدیم. توصیف این حس واقعاً سخت است، این دقیقاً همان چیزی است که همیشه خوابش را میدیدید.»
این صحنههای احساسی دقیقاً یادآور رفتار ووژینیا، دروازهبان باسابقه تیم بود که پس از ثبت نودمین بازی ملی خود در این تساوی ارزشمند، به شدت احساساتی شد.
تحقیر بهترینهای جهان
با وجود این اعتماد به نفس بالا، برادران دوارته بلافاصله به کیفیت بالای ستارههای اسپانیا اعتراف کردند. تقابل با مهرههایی چون رودری و پدری، فرصتی بود تا آنها از نزدیک با معنای حضور در بالاترین سطح فوتبال آشنا شوند. آنها تاکید کردند: «وقتی یکی از آنها حریف را دور میزند یا یک پاس تماشایی میدهد، با خودت میگویی: این یک کلاس جهانی است.» با این حال، روحیه جنگندگی تیم ضعیفتر، با تماشای شکست سنگین دیشب دیگر تیمهای کوچک از جمله باخت ۷-۱ کوراسائو مقابل آلمان تقویت شده بود.
لاروس در این رابطه توضیح داد: «با خودت میگویی این اتفاق ممکن بود برای ما هم بیفتد. اما وقتی بازی را شروع کردیم، از همان ابتدا کاملاً هوشیار بودیم. به ساعت نگاه کردم و دیدم ۲۰ دقیقه بازی کردهایم و اوضاع خوب پیش میرود. از همان لحظه فهمیدم که واقعاً میتوانیم در این بازی به چیزی دست پیدا کنیم.»
رویای صعود به مرحله حذفی
کیپورد با کسب این یک امتیاز ارزشمند در گروه H، دیگر خود را یک شرکتکننده ساده در تورنمنت نمیداند. این نتیجه انتظارات را از این کشور آفریقایی در آستانه بازیهای بعدی بالا برده است. برادران دوارته باور دارند که این تازه شروع ماجراجویی آنها در آمریکای شمالی است؛ آن هم بر خلاف نظر منتقدانی که قبل از شروع مسابقات هیچ شانسی برای آنها قائل نبودند. این دو برادر در پایان گفتند: «ما میتوانیم برویم و برای موفقیتهای بیشتر بجنگیم. همه شانس کمی به ما میدادند، اما ما همیشه این باور را داشتیم که میتوانیم صعود کنیم.»
کوسههای آبی پس از ناامید کردن یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، قطعاً این حق را دارند که رویاهای بزرگی در سر داشته باشند؛ چرا که آنها حالا برای رزرو بلیط مرحله حذفی، چشم به دیدارهای بعدی مقابل اروگوئه و عربستان صعودی دوختهاند.