رسمی: هروه رنار سرمربی تیم ملی تونس شد
فدراسیون فوتبال تونس پس از شکست سنگین این تیم برابر سوئد در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، صبری لاموشی را از سمت سرمربیگری برکنار و هروه رنار را به عنوان جانشین او معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال تونس بهطور رسمی از انتصاب هروه رنار به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور خبر داد؛ تصمیمی که تنها یک مسابقه پس از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و در پی شکست سنگین ۵ بر یک برابر سوئد اتخاذ شد.
لاموشی که تنها پنج ماه پیش جانشین سامی ترابلسی شده بود، نخستین سرمربی جام جهانی ۲۰۲۶ لقب گرفت که تنها پس از یک بازی از سمت خود کنار گذاشته میشود.
رنار ۵۷ ساله از زمان پایان همکاریاش با تیم ملی عربستان در ماه آوریل، هدایت هیچ تیمی را بر عهده نداشت. این دومین دوره حضور او روی نیمکت عربستان بود که با برکناریاش به پایان رسید.
فدراسیون فوتبال تونس اعلام کرد قرارداد این مربی فرانسوی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ اعتبار دارد. تونس در ادامه مرحله گروهی باید روز ۲۰ ژوئن به مصاف ژاپن برود و پنج روز بعد نیز مقابل هلند قرار بگیرد. تونس تاکنون شش بار به جام جهانی راه یافته اما هرگز موفق نشده از مرحله گروهی عبور کند.
در بیانیه فدراسیون همچنین آمده است که دو طرف پس از پایان مسابقات درباره آغاز یک «همکاری بلندمدت» وارد مذاکره خواهند شد.
رنار یکی از باتجربهترین مربیان فوتبال ملی در سالهای اخیر به شمار میرود. او هدایت مراکش را در جام جهانی ۲۰۱۸ بر عهده داشت؛ حضوری که نخستین حضور مراکش در این رقابتها پس از سال ۱۹۹۸ محسوب میشد. وی همچنین در جام جهانی ۲۰۲۲ با هدایت عربستان، پیروزی تاریخی برابر آرژانتین، قهرمان نهایی مسابقات، را رقم زد.
این مربی فرانسوی در ادامه مسیر حرفهای خود هدایت تیم ملی زنان فرانسه را در جام جهانی ۲۰۲۳ به عهده گرفت و این تیم را تا مرحله یکچهارم نهایی رساند.