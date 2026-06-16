لوکاکو بلژیک را از باتلاق مصر بیرون کشید

به گزارش ایلنا، مصر در ادامه نیمه اول، به دردسر انداختن بلژیک را ادامه داد و محمد صلاح همکاری‌های فوق‌العاده‌ای با عمر مرموش، مصطفی زیکو و امام عاشور به نمایش گذاشت. در نقطه مقابل، بلژیک به شدت برای رد و بدل کردن چند پاس متوالی هم عاجز بود و در طول ۴۵ دقیقه ابتدایی نتوانست حتی یک شوت داخل چارچوب ثبت کند.

با جلوتر رفتن زمان مسابقه شرایط شیاطین سرخ بهتر شد و کوین دی‌بروینه با یک ضربه ایستگاهی توپ را به تیرک دروازه کوبید. در این میان، ورود روملو لوکاکو به زمین کلید بازگشت تیم بود؛ چرا که تنها چند ثانیه پس از آمدنش به میدان، محمد هانی توپ ارسالی زمینی توماس مونیه را که مهاجم ناپولی آماده گل کردنش بود، به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. لوکاکو حتی در اواخر بازی می‌توانست گل برتری را هم بزند، اما این مهاجم ناآماده یک فرصت خوب سرزنی را به شکل بدی هدر داد.

در ادامه، نمرات بازیکنان بلژیک در این مسابقه بررسی شده است:

خط دروازه و دفاع

تیبو کورتوا (۴/۱۰): یک نمایش کاملاً متزلزل و ضعیف از شماره یک رئال مادرید؛ او علاوه بر اینکه روی شوت از راه دور عاشور مغلوب شد، روی یک ضربه کرنر هم خروج نامطمئنی داشت و در دفع ضربه سر محمد صلاح نیز به شکل ناشیانه‌ای عمل کرد.

توماس مونیه (۵/۱۰): جاگیری این مدافع راست روی گل عاشور کاملاً فاجعه‌بار بود و فضای بسیار زیادی به او داد، اما با ارسال یک سانتر خطرناک که منجر به گل به خودی حریف شد، اشتباهش را جبران کرد و حتی در دقایق پایانی خودش هم تا آستانه گلزنی پیش رفت.

ناتان نگوی (۴/۱۰): او شانس آورد که بابت لو دادن مستقیم توپ به عمر مرموش در نیمه اول و همچنین هل دادن همین بازیکن در محوطه جریمه طی نیمه دوم – آن هم بعد از اینکه به راحتی در میانه زمین جا مانده بود – جریمه و مجازات نشد.

براندون مکشله (۵/۱۰): در کار با توپ عملکرد مناسبی داشت و چند تکل موفق هم زد، اما در مجموع نتوانست اعتماد به نفس بالایی تزریق کند؛ چرا که تحرکات خط حمله مصر او را هم به دردسر انداخت.

تیموتی کاستانیه (۴/۱۰): با توجه به اینکه این مدافع راست از دقیقه ۱۴ به خاطر خطا روی صلاح کارت زرد داشت، عجیب بود که گارسیا برای تعویض او تا نیمه دوم منتظر ماند.

خط هافبک

آمادو اونانا (۳/۱۰): یک بازی کاملاً بی‌فروغ و محو از هافبک استون ویلا که قبل از دقیقه ۶۰ از زمین بیرون کشیده شد؛ چرا که در تحمیل خود به جریان بازی کاملاً ناکام بود.

یوری تیلمنز (۶/۱۰): در نیمه اول به شکلی عجیب بی‌تأثیر بود اما بعد از استراحت بین دو نیمه نفوذش بیشتر شد. شاید یک شوت والی تماشایی که با فاصله کمی به بیرون رفت، انگیزه‌اش را بالا برد. این بازی‌ساز استون ویلا بود که مونیه را در صحنه گل راه انداخت.

خط حمله

لئاندرو تروسار (۵/۱۰): پاس پشت پای او برای مونیه فوق‌العاده بود، اما تروسار در کارهای هجومی نتوانست خطری مشابه مدافع راست تیمش ایجاد کند.

کوین دی‌بروینه (۶/۱۰): مثل همیشه محتمل‌ترین فرد برای خلق یک موقعیت برای بلژیک به نظر می‌رسید؛ او یک ضربه ایستگاهی تماشایی را به تیرک عمودی کوبید و بعداً هم در یک موقعیت عالی، ضربه ضعیفی به توپ زد.

جرمی دوکو (۵/۱۰): با سرعت و تکنیک دریبل‌زنی خود دردسرهایی ایجاد کرد، اما در نیمه اول وقتی توپ در موقعیتی مناسب زیر پایش جفت و جور شد، باز هم در زدن ضربه نهایی موفق نبود.

شارل دکتلاره (۳/۱۰): یک بازی بسیار ضعیف از مهاجم آتالانتا که تنها یک موقعیت خلق کرد و حتی یک شوت هم نزد. اگر لوکاکو بتواند حتی ۶۰ دقیقه بازی کند، دکتلاره احتمالاً در بازی بعدی بلژیک نیمکت‌نشین خواهد شد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

ماکسیم دی‌کویپر (۶/۱۰): مدت کوتاهی پس از شروع نیمه دوم به جای کاستانیه وارد زمین شد اما بلافاصله یک کارت زرد دریافت کرد.

نیکولاس راسکین (۶/۱۰): در دقیقه ۵۶ جای اونانا را در میانه میدان گرفت و به وضوح به بلژیک کمک کرد تا جریان بازی را در دست بگیرد.

روملو لوکاکو (۷/۱۰): شاید گل تساوی به نام او ثبت نشده باشد، اما منصفانه است بگوییم که این مهاجم تنومند حضور موثر خود را به رخ کشید.

ماتیاس فرناندز-پاردو (بدون نمره): تنها برای پنج دقیقه پایانی راهی زمین شد.

هانس واناکن (بدون نمره): به عنوان بخشی از تعویض دوگانه همراه با فرناندز-پاردو وارد میدان شد.

رودی گارسیا (۶/۱۰): بلژیک در نیمه اول به شدت بی‌روح و کرخت بازی کرد که مسئولیت آن با سرمربی است، اما باید به گارسیا اعتبار داد؛ چرا که تیمش بعد از استراحت بسیار بهتر شد و تصمیم او برای فرستادن لوکاکو به زمین جواب داد.

منبع: گل

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