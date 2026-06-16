به گزارش ایلنا به نقل از اوله، روز موعود فرا رسیده است و تیم ملی آرژانتین باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کند؛ عنوانی که به زیبایی بر دوش لیونل مسی در لوسیل نشسته است. شماره ۱۰ آرژانتین دیگر لباس مخصوص قهرمانی را به تن ندارد، اما همچنان در اوج است و به یک کشور و حتی به جهان امید می‌بخشد. بار دیگر آرژانتین به عنوان میزبان در میدان حاضر خواهد شد و پیراهن‌های شماره ۱۰ در خیابان‌ها و ورزشگاه‌ها به وفور دیده می‌شود.

تیم ملی آرژانتین با احساسی عمیق و شور و شوق به میدان می‌رود. این تیم در دوران موفقیت‌آمیز خود، چهار بار قهرمانی را تجربه کرده و اکنون در پی تکرار این موفقیت است. بازیکنان در گفتگوهای خصوصی به این نکته اشاره می‌کنند که هنوز به اوج خود نرسیده‌اند و برای کسب موفقیت‌های بیشتر تلاش می‌کنند. آنها به عنوان رقبای سرسخت، به دنبال قهرمانی دوباره هستند.

سرمربی و کاپیتان تیم، نیکولاس اوتامندی، در آستانه این بازی بزرگ، احساساتی شده و به اهمیت این رقابت پی برده‌اند. مسی به عنوان رهبر درون زمین و اسکالونی به عنوان رهبر بیرون زمین، هر دو احساسات خود را در ابعاد مختلف نشان می‌دهند. اسکالونی در یک کنفرانس خبری پرشور گفت: "همه می‌خواهند مسی را در زمین ببینند. این چیزی است که او برای همه به ارمغان می‌آورد و از طرف من همیشه همینطور خواهد بود."

با وجود اینکه عشق به این تیم پس از بازگشت از دوحه در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ تغییر نکرده، داستان جدیدی آغاز شده است و اولین چالش آنها الجزایر، یک تیم آفریقایی قدرتمند خواهد بود. با اینکه الجزایر در تاریخ فوتبال نام بزرگی ندارد، کادر فنی آرژانتین آن را سخت‌ترین حریف در مرحله اول می‌داند. اسکالونی افزود: "این تیم مشابه مراکش است و بازیکنان بزرگی دارد. بازی‌های قبلی نشان داده‌اند که هیچ حریفی آسان نیست و الجزایر تیمی قوی است."

تیم ملی آرژانتین با چالش‌هایی در ترکیب خود مواجه است، از جمله مصدومیت چند بازیکن. هنوز مشخص نیست که چه کسی در سمت راست خط دفاعی بازی خواهد کرد و گزینه‌های مختلفی برای جایگزینی تگلیافیک وجود دارد. با این حال، در خط میانی، ترکیب سه‌نفره‌ای از دی‌پول، الکسیس و انزو وجود دارد که می‌تواند قدرت تیم را افزایش دهد.

مسی، که به نظر می‌رسد برای همیشه در اوج باشد، در این بازی ۲۰۰ خود با پیراهن تیم ملی آرژانتین، به دنبال خلق لحظات فراموش‌نشدنی است و امیدوار است که آخرین رقص او به یاد ماندنی باشد.

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