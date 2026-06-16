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گروه I جام جهانی: ترکیب احتمالی سنگال و فرانسه

گروه I جام جهانی: ترکیب احتمالی سنگال و فرانسه
کد خبر : 1799927
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​تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و سنگال در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، امشب در ورزشگاه مت لایف واقع در نیوجرسی ایالات متحده به میدان می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، این دو تیم در گروه I مسابقات قرار دارند و با تیم‌های عراق و نروژ هم‌گروه هستند. تیم ملی فرانسه که در سال ۲۰۲۲ به مقام نایب قهرمانی رسید، با هدایت دیدیه دشان که پس از این مسابقات از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، به دنبال کسب عنوان قهرمانی برای سومین بار است. این تیم که به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی شناخته می‌شود، با بازیکنانی چون کیلیان امباپه و جوانانی مانند مایکل اولیسه به میدان خواهد رفت.

از سوی دیگر، سنگال به دنبال تکرار موفقیت‌های خود از جام جهانی ۲۰۰۲ است که در آن سال به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید. جالب است که اولین بازی این تیم در آن سال نیز برابر فرانسه بود که با پیروزی ۱-۰ سنگال همراه بود.

انتظار می‌رود فرانسه با چهار مهاجم به میدان برود. در این ترکیب، امباپه در خط حمله قرار دارد و دمبله به عنوان بازیکن مرکزی پشت سر او بازی خواهد کرد، در حالی که الیسی و دوئه در جناح‌های حمله حضور خواهند داشت. این ترکیب در آخرین بازی دوستانه فرانسه قبل از جام جهانی، برابر ایرلند شمالی آزمایش شده است.

ترکیب احتمالی فرانسه: مایگان؛ کنده، اوپامکانو، سالیبا و تئو هرناندز؛ شوآمنی و رابیو؛ دوئه، دمبله، اولیسه و امباپه.

کولیبالی، مدافع سنگال، به دلیل مصدومیت عضلانی که در آوریل دچار شده بود، به عنوان یک بازیکن مشکوک به آمریکا سفر کرده بود، اما اکنون بهبود یافته و آماده بازی در این دیدار است. در خط حمله، سادیو مانه، بازیکن سابق لیورپول و بایرن مونیخ و اکنون بازیکن النصر عربستان، به عنوان کاپیتان تیم شناخته می‌شود.

ترکیب احتمالی سنگال: مندی؛ دیاتا، کولیبالی، نیاهکاته و دویوف؛ کامارا، دیارا و گویه؛ سار، جکسون و مانه.

داور این دیدار، علیرضا فغانی از استرالیا خواهد بود و کمک‌داوران او جورج لاکرینیدیس و اندرو لیندزی از استرالیا هستند. همچنین، ساندرو شائرر از سوئیس به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور خواهد داشت.

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