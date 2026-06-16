تاریخسازی ستاره نیوزیلند مقابل ایران در جام جهانی
الیجا جاست با زدن تنها دو گل به عنوان بهترین گلزن تاریخ نیوزیلند در جام جهانی فوتبال شناخته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، الیجا جاست، مهاجم ۲۶ ساله نیوزیلند، با زدن دو گل در دیدار این تیم مقابل ایران که به تساوی ۲-۲ انجامید، تاریخساز شد و به عنوان آقای گل تاریخ نیوزیلند در جامهای جهانی معرفی گردید. این بازی در چارچوب گروه G جام جهانی برگزار شد.
این سومین حضور نیوزیلند در جام جهانی فوتبال است. پیش از این، این کشور در سالهای ۱۹۸۲ و ۲۰۱۰ در این رقابتها شرکت کرده بود. در سال ۱۹۸۲، نیوزیلند در گروه F با برزیل همگروه بود و در نهایت با سه شکست و حذف از مرحله گروهی مواجه شد. این تیم در آن سال به ترتیب با نتیجههای ۵-۲ مقابل اسکاتلند، ۳-۰ مقابل اتحاد جماهیر شوروی و ۴-۰ مقابل برزیل شکست خورد.
نیوزیلند در سال ۲۰۱۰ نیز به جام جهانی بازگشت و این بار بدون شکست به مرحله گروهی پایان داد، اما با سه تساوی در برابر اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه از دور رقابتها کنار رفت. در این مسابقات، مدافع ریید در دیدار برابر اسلواکی و مهاجم اسمیتز در بازی با ایتالیا گلزنی کردند.
الیجا جاست در ۱۹ سالگی به تیم ملی نیوزیلند ملحق شد و پس از بازی در دو باشگاه نیوزیلندی، به فوتبال دانمارک رفت و مدتی نیز به صورت قرضی در باشگاه SKN St. Polten اتریش بازی کرد. در فصل ۲۰۲۵/۲۰۲۶، او با باشگاه مادرول از لیگ برتر اسکاتلند قرارداد امضا کرد.
نیوزیلند در گروه G جام جهانی با تیمهای بلژیک، ایران و مصر همگروه است و دیدار بعدی این تیم روز یکشنبه ساعت ۲۲ به وقت ایران برابر مصر برگزار خواهد شد.