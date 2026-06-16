به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، الیجا جاست، مهاجم ۲۶ ساله نیوزیلند، با زدن دو گل در دیدار این تیم مقابل ایران که به تساوی ۲-۲ انجامید، تاریخ‌ساز شد و به عنوان آقای گل تاریخ نیوزیلند در جام‌های جهانی معرفی گردید. این بازی در چارچوب گروه G جام جهانی برگزار شد.

این سومین حضور نیوزیلند در جام جهانی فوتبال است. پیش از این، این کشور در سال‌های ۱۹۸۲ و ۲۰۱۰ در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. در سال ۱۹۸۲، نیوزیلند در گروه F با برزیل هم‌گروه بود و در نهایت با سه شکست و حذف از مرحله گروهی مواجه شد. این تیم در آن سال به ترتیب با نتیجه‌های ۵-۲ مقابل اسکاتلند، ۳-۰ مقابل اتحاد جماهیر شوروی و ۴-۰ مقابل برزیل شکست خورد.

نیوزیلند در سال ۲۰۱۰ نیز به جام جهانی بازگشت و این بار بدون شکست به مرحله گروهی پایان داد، اما با سه تساوی در برابر اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این مسابقات، مدافع ریید در دیدار برابر اسلواکی و مهاجم اسمیتز در بازی با ایتالیا گلزنی کردند.

الیجا جاست در ۱۹ سالگی به تیم ملی نیوزیلند ملحق شد و پس از بازی در دو باشگاه نیوزیلندی، به فوتبال دانمارک رفت و مدتی نیز به صورت قرضی در باشگاه SKN St. Polten اتریش بازی کرد. در فصل ۲۰۲۵/۲۰۲۶، او با باشگاه مادرول از لیگ برتر اسکاتلند قرارداد امضا کرد.

نیوزیلند در گروه G جام جهانی با تیم‌های بلژیک، ایران و مصر هم‌گروه است و دیدار بعدی این تیم روز یکشنبه ساعت ۲۲ به وقت ایران برابر مصر برگزار خواهد شد.

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