آرژانتین با غیبت چند بازیکن کلیدی، باز هم مدعی قهرمانی است؟

به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، لیونل مسی که در تاریخ ۲۵ مه به دلیل آسیب‌دیدگی عضلانی از میادین دور بود، در آخرین بازی دوستانه آرژانتین مقابل ایسلند (۳-۰) به میدان رفت و با به ثمر رساندن گل دوم از روی نقطه پنالتی، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت خود برطرف کرد. با این حال، وضعیت سایر بازیکنان کلیدی این تیم همچنان نگران‌کننده است. رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، چیکی تاپیا، در حاشیه مراسم افتتاحیه گفت: «ما می‌توانستیم با شرایط بهتری به این مسابقات بیاییم.»

تیم ملی آرژانتین پیش از آغاز مسابقات خود در برابر الجزایر، دو بازیکن را به دلیل مصدومیت از دست داده است. لئوناردو بالردی به دلیل آسیب‌دیدگی در تمرینات از تیم کنار گذاشته شد و نیکلاس تالیافیکو نیز به دلیل مصدومیت در بازی دوستانه مقابل هندوراس، تنها در این بازی غایب خواهد بود.

در میان ۲۶ بازیکن دعوت شده توسط لیونل اسکالونی، بیش از ده بازیکن به دلیل آسیب‌دیدگی‌های مختلف به ایالات متحده سفر کرده‌اند. از جمله این بازیکنان می‌توان به امیلیانو مارتینز، خولین آلوارز و کریستین رومرو اشاره کرد که همگی در شرایط ناپایدار به سر می‌برند.

در روزهای اخیر، وضعیت تیم بهبود یافته و اسکالونی توانسته با تمام بازیکنان تمرین کند، هرچند برخی از آن‌ها برنامه تمرینی سبکی داشته‌اند. سوال اصلی این است که چگونه او می‌تواند بازگشت بازیکنان مصدوم را مدیریت کند و آیا این بازیکنان در طول مسابقات با مشکلات جدیدی مواجه خواهند شد یا خیر.

اسکالونی در مورد وضعیت امیلیانو مارتینز گفت: «او خوب است و به طور عادی تمرین می‌کند. آیا او بازی خواهد کرد؟ هنوز به بازیکنان نگفته‌ام و منتظر آخرین تمرین خواهیم بود تا ببینیم.»

تیم ملی آرژانتین در تلاش است تا با ترکیبی مناسب و با حضور مسی، دفاع از عنوان قهرمانی خود را آغاز کند. این تیم در دو جام جهانی اخیر نتوانسته است در بازی اول خود پیروز شود و اکنون به دنبال شروعی قدرتمند است.

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