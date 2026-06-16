به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، در حالیکه اکثر بازیکنان در این سنین معمولاً با افت عملکرد مواجه می‌شوند، «وزینیا» در بازی تاریخی کیپ‌ورد در برابر اسپانیا (۰-۰) درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. این دروازه‌بان که از سوم ژوئن چهل‌ساله شده، با انجام ۷ سیو، نقش کلیدی در این بازی ایفا کرد و به تیمش کمک کرد تا اولین بازی خود در یک جام جهانی را با تساوی به پایان برساند.

وزینیا، دروازه‌بان تیم چاوِش از دسته دوم پرتغال، یکی از هشت بازیکن چهل‌ساله حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است. اگرچه ممکن است همه آن‌ها فرصت بازی در این رقابت‌ها را پیدا نکنند، اما تعداد آن‌ها بیشتر از تعداد بازیکنان چهل‌ساله‌ای است که در دوره‌های قبلی جام جهانی به میدان رفته‌اند (۷ نفر).

از میان هفت بازیکن بالای چهل سال که در دوره‌های قبلی جام جهانی شرکت کرده‌اند، شش نفر دروازه‌بان بودند. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد و از هشت بازیکن چهل‌ساله، پنج نفر دروازه‌بان هستند: مانوئل نویر (آلمان، ۴۰ سال)، گی‌یرمو اوچوا (مکزیک، ۴۰ سال)، فرناندو موسلرا (اورگوئه، ۴۰ سال) که امروز چهل‌ساله می‌شود، کریگ گوردون (اسکاتلند، ۴۳ سال) و وزینیا.

وزینیا، نویر و موسلرا در این جام جهانی بازی کرده‌اند و به جمع ۱۰ بازیکن مسن‌تر که در یک جام جهانی به میدان رفته‌اند، پیوسته‌اند. اوچوا و گوردون نیز در بازی ابتدایی تیم‌هایشان روی نیمکت نشسته بودند و به عنوان بازیکن جایگزین وارد میدان خواهند شد.

علاوه بر این دروازه‌بان‌ها، سه بازیکن دیگر نیز در این لیست حضور دارند که شامل دو برنده توپ طلا می‌شوند: کریستیانو رونالدو (پرتغال، ۴۱ سال) که پنج بار برنده این جایزه شده و لوکا مودریچ (کرواسی، ۴۰ سال) که در سال ۲۰۱۸ برنده توپ طلا شد. رونالدو ششمین جام جهانی خود را تجربه می‌کند و مودریچ پنجمین.

این لیست با ادین ژکو (بوسنی و هرزگوین، ۴۰ سال) که در بازی گذشته تیمش مقابل کانادا روی نیمکت نشسته بود، تکمیل می‌شود. این مهاجم تیم شالکه، رکورددار بازی و گل برای بوسنی و هرزگوین (۱۴۸ بازی، ۷۳ گل) است و به عنوان کاپیتان تیمش، مسئولیت رهبری را بر عهده دارد.

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