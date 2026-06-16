به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، لقب‌های تیم‌های ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به تنوع و غنای فرهنگی این رقابت‌ها افزوده است. از جمله لقب‌های جالب می‌توان به "ال تری" (مکزیک) اشاره کرد که به سه رنگ پرچم این کشور اشاره دارد و "بافانا بافانا" (آفریقای جنوبی) که به معنای "پسران" در زبان زولو است.

تیم ملی کره جنوبی با لقب "گوریل‌های تائگوک" به نماد ملی خود اشاره دارد و "لز روژ" (کانادا) به رنگ قرمز پرچم این کشور اشاره می‌کند. همچنین، "گروه‌های گرنادیر" (قطر) و "لا ناتی" (سوئیس) نیز از دیگر لقب‌های جالب هستند که به فرهنگ و تاریخ این کشورها مرتبط می‌شوند.

تیم ملی برزیل با لقب "کانارینیو" به رنگ زرد درخشان پیراهن خود اشاره دارد و "شیران آتلانتیس" (مراکش) به گونه‌ای از شیر که در رشته کوه‌های آتلانتیس زندگی می‌کرد، اشاره دارد.

در این میان، لقب‌هایی همچون "لشکر آبی" (کوراسائو) و "فیل‌ها" (ساحل عاج) نیز به نمادهای ملی این کشورها اشاره دارند. لقب "لاریجا مکانیکا" (هلند) به رنگ سلطنتی نارنجی این کشور اشاره دارد و "سامورایی‌های آبی" (ژاپن) به تاریخ جنگجویان این کشور مرتبط است.

تیم ملی اسپانیا با لقب "لا فوریا" به سبک بازی تهاجمی خود در المپیک ۱۹۲۰ اشاره دارد و "تیم ملی ایران" با لقب "تیم ملی" به معنای "تیم مردم" شناخته می‌شود.

در نهایت، این لقب‌ها نه تنها هویت فرهنگی و ملی کشورها را به نمایش می‌گذارند، بلکه به جذابیت و تنوع این رقابت‌ها نیز می‌افزایند. به همین دلیل، از هواداران دعوت می‌شود تا به لقب مورد علاقه خود رای دهند.

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