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آشنایی با لقب‌های جالب تیم‌های ملی در جام جهانی ۲۰۲۶

آشنایی با لقب‌های جالب تیم‌های ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1799909
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تیم ملی برزیل به عنوان "کانارینیو" شناخته می‌شود، اما این تنها تیمی نیست که لقب خاصی در جام جهانی دارد. از "کوسه‌های آبی" تا "فرعون‌ها"، داستان‌های جالبی پشت لقب‌های تیم‌های ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، لقب‌های تیم‌های ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به تنوع و غنای فرهنگی این رقابت‌ها افزوده است. از جمله لقب‌های جالب می‌توان به "ال تری" (مکزیک) اشاره کرد که به سه رنگ پرچم این کشور اشاره دارد و "بافانا بافانا" (آفریقای جنوبی) که به معنای "پسران" در زبان زولو است. 

تیم ملی کره جنوبی با لقب "گوریل‌های تائگوک" به نماد ملی خود اشاره دارد و "لز روژ" (کانادا) به رنگ قرمز پرچم این کشور اشاره می‌کند. همچنین، "گروه‌های گرنادیر" (قطر) و "لا ناتی" (سوئیس) نیز از دیگر لقب‌های جالب هستند که به فرهنگ و تاریخ این کشورها مرتبط می‌شوند.

تیم ملی برزیل با لقب "کانارینیو" به رنگ زرد درخشان پیراهن خود اشاره دارد و "شیران آتلانتیس" (مراکش) به گونه‌ای از شیر که در رشته کوه‌های آتلانتیس زندگی می‌کرد، اشاره دارد. 

در این میان، لقب‌هایی همچون "لشکر آبی" (کوراسائو) و "فیل‌ها" (ساحل عاج) نیز به نمادهای ملی این کشورها اشاره دارند. لقب "لاریجا مکانیکا" (هلند) به رنگ سلطنتی نارنجی این کشور اشاره دارد و "سامورایی‌های آبی" (ژاپن) به تاریخ جنگجویان این کشور مرتبط است.

تیم ملی اسپانیا با لقب "لا فوریا" به سبک بازی تهاجمی خود در المپیک ۱۹۲۰ اشاره دارد و "تیم ملی ایران" با لقب "تیم ملی" به معنای "تیم مردم" شناخته می‌شود. 

در نهایت، این لقب‌ها نه تنها هویت فرهنگی و ملی کشورها را به نمایش می‌گذارند، بلکه به جذابیت و تنوع این رقابت‌ها نیز می‌افزایند. به همین دلیل، از هواداران دعوت می‌شود تا به لقب مورد علاقه خود رای دهند.

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