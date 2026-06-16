حضور پررنگ اینفانتینو در جام جهانی با استفاده از جت شخصی
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، قصد دارد در ادامه جام جهانی به تماشای دو بازی در روز بپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، اینفانتینو با استفاده از جت شخصی که توسط قطر ایرویز به عنوان بخشی از قرارداد اسپانسریاش با فیفا فراهم شده، در حال سفر به ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. او پس از حضور در بازی افتتاحیه جام جهانی در مکزیکوسیتی، بلافاصله به گوادالاخارا پرواز کرد تا پیروزی کره جنوبی برابر چک را تماشا کند. روز بعد او در لس آنجلس حاضر شد تا پیروزی ۴-۱ ایالات متحده برابر پاراگوئه را مشاهده کند و سپس در روز شنبه به سانفرانسیسکو و ونکوور رفت تا بازیهای قطر و سوئیس و استرالیا و ترکیه را تماشا کند.
اینفانتینو به دلیل برگزاری یک اجلاس فیفا در میامی در روز یکشنبه، نتوانست در هیچ بازیای شرکت کند، اما همان روز شب به لس آنجلس بازگشت تا در اولین بازی ایران در این تورنمنت برابر نیوزیلند حضور یابد. منابع فیفا تأیید کردهاند که اینفانتینو سعی دارد با وجود برنامه فشردهاش، هر روز به تماشای دو بازی بپردازد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر توانست در تمام ۶۴ بازی شرکت کند، چرا که طولانیترین فاصله میان استادیومها ۴۶ مایل بود.
جام جهانی کنونی در چهار منطقه زمانی و سه کشور برگزار میشود و ۱۶ استادیوم تا ۲۸۰۰ مایل با یکدیگر فاصله دارند. اینفانتینو به مراتب بیشتر از هر فرد دیگری در این تورنمنت سفر خواهد کرد. تیم بوسنی و هرزگوین در مرحله گروهی با مسافت ۳۱۴۴ مایل از تورنتو به لس آنجلس و سپس به سیاتل، با چالشهای بیشتری مواجه است و همچنین باید به کمپ تمرینی خود در سالتلیکسیتی برگردد.
به دلیل این فاصلههای طولانی، موسسه آب و هوای جدید این جام جهانی را به عنوان "آلودهترین رویداد تاریخ" توصیف کرده و برآورد کرده است که حدود ۹ میلیون تن دیاکسید کربن معادل تولید خواهد کرد. سفرهای هوایی مسئول حدود ۷.۷ میلیون تن از این برآورد کربن هستند که بیش از چهار برابر میانگین جامهای جهانی برگزار شده از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ است.