ویزای مهدی ترابی منقضی شد

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه فدراسیون فوتبال برای تمامی اعضای کاروان ایران جهت سفر به ایالات متحده ویزای مالتی‌ یا همان «چند بار ورود» دریافت کرده بود، اما ویزای صادرشده برای مهدی ترابی تنها برای «یک بار ورود» اعتبار داشت و به همین دلیل، با خروج کاروان تیم ملی از خاک آمریکا پس از بازی با نیوزیلند، اعتبار روادید او رسماً به پایان رسید و منقضی شد.

در همین راستا، مسئولان دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران فوراً دست به کار شده و اقدامات اداری خود را برای اخذ مجدد ویزای این بازیکن آغاز کرده‌اند. مدیران تیم ملی امیدوارند با حل سریع این مشکل، ترابی بتواند در بازی‌های حساس بعدی، بدون چالش به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شود و یوزها را در ادامه مسیر جام جهانی همراهی کند.

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