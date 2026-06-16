پرواز یوزها به تاخیر افتاد
طارمی و الهویی باز هم در فرودگاه لوسآنجلس گیر کردند
اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی مقابل نیوزیلند، در مسیر بازگشت به کمپ تمرینی خود در مکزیک با یک چالش فرودگاهی مواجه شدند..
به گزارش ایلنا، به دنبال پایان اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، کاروان ایران بلافاصله رختکن استادیوم را به مقصد فرودگاه لوسآنجلس ترک کرد تا با پروازی چارتر راهی شهر تیخوانا شود. اما روند خروج و گیتهای بازرسی فرودگاه آمریکا بار دیگر برای دو عضو کلیدی ایران دردساز شد.
مهدی طارمی، مهاجم اول تیم ملی و سعید الهویی، در فرودگاه لوسآنجلس با تاخیر و گرههای اداری در مراحل خروجی مواجه شدند؛ اتفاقی که دقیقاً در پرواز رفت و زمان ورود کاروان به خاک ایالات متحده نیز برای آنها رخ داده بود.
در حال حاضر تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم ملی داخل هواپیما مستقر شده و روی صندلیهای خود منتظر تیکآف هستند، اما مهاجم بوشهری و دستیار قلعهنویی همچنان در بخش نهایی خروجی فرودگاه مشغول رایزنی و حل و فصل این مشکل اداری هستند. مسئولان همراه تیم ملی در تلاشند تا با رفع هر چه سریعتر این مانع، مجوز سوار شدن این دو عضو را دریافت کنند تا پرواز اختصاصی ایران بالاخره کالیفرنیا را به مقصد مکزیک ترک کند.