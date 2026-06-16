پروژه تاریخسازی کاپیتان امباپه در جام جهانی
شبی که برای امپراتور فرانسه بوی رکورد میدهد
کیلیان امباپه امشب در تقابل حساس برابر سنگال، جام جهانی ۲۰۲۶ را به عنوان کاپیتان فرانسه آغاز میکند تا در مسیر کسب ستاره سوم، چندین رکورد بزرگ تاریخی را جابهجا کند.
به گزارش ایلنا، ماموریت برای کسب ستاره سوم از همین سهشنبه شب آغاز میشود. تیم ملی فرانسه که چهار سال پیش در یکقدمی کسب جام قهرمانی ناکام ماند، رقابتهای خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال (ساعت ۲۱:۰۰ به وقت فرانسه) استارت میزند. فراتر از هدف تیمی و گروهی، کیلیان امباپه به عنوان کاپیتان خروسها این فرصت را دارد تا جایگاه خود را بیش از پیش در دل تاریخ محکم کند.
مهاجم رئال مادرید در این تورنمنت شانس شکستن چندین رکورد بزرگ را دارد. جدای از این واقعیت که هیچ بازیکن فرانسوی در تاریخ موفق به فتح دو جام جهانی نشده است، او میتواند امیدوار باشد که تنها در سه دوره حضور در این رقابتها، به سومین فینال جام جهانی خود برسد؛ شاهکاری که تا به حال تنها کافو، اسطوره برزیلی، به آن دست یافته است. همچنین اگر او مانند سال ۲۰۲۲ به عنوان آقای گلی تورنمنت برسد، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل میشود که دو بار این عنوان را از آن خود کرده است.
با فرض صادر شدن مجوز صعود فرانسه تا فینال بزرگ ۱۹ ژوئیه، کیلیان امباپه پس از هتتریک مقابل آرژانتین در سال ۲۰۲۲ و گلزنی برابر کرواسی در سال ۲۰۱۸، میتواند به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در سه فینال پیاپی جام جهانی گلزنی کرده است؛ اتفاقی که جایگاه او را به عنوان بهترین گلزن تاریخ فینالهای جام جهانی (با ۴ گل زده تاکنون) به شدت ارتقا میدهد.
او همچنین میتواند برای شکستن رکورد بیشترین گل زده در تاریخ جام جهانی که در حال حاضر با ۱۶ گل در اختیار میروسلاو کلوزه آلمانی است، تلاش کند. فوقستاره فرانسوی در ۱۴ مسابقه خود در جام جهانی تا این لحظه ۱۲ گل به ثمر رسانده است، هرچند گذر از رکورد افسانهای ژوست فونتن با ۱۳ گل زده در یک دوره از مسابقات، برای او کار دشواری خواهد بود.
به زودی، برترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه
در تالار افتخارات فوتبال فرانسه، کیلیان امباپه در آستانه تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ خروسها قرار دارد. او در حال حاضر با ۵۶ گل زده در رده دوم این ردهبندی قرار گرفته و تنها یک گل با اولیویه ژیرو فاصله دارد. بسیار بعید به نظر میرسد که مهاجم فعلی لیل بتواند این رتبه نخست را برای مدتی طولانیتر حفظ کند.