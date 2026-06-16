پایان انتظار ۲۸ ساله وایکینگها
وقت درخشش هالند و غولهای نروژ در ویترین جهانی رسید
تیم ملی فوتبال نروژ پس از نزدیک به سه دهه غیبت دراماتیک، سرانجام با رهبری ارلینگ هالند پا به مستطیل سبز جام جهانی ۲۰۲۶ میگذارد تا در گام نخست به مصاف عراق برود.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، یکی از بزرگترین فوقستارههای جام جهانی ۲۰۲۶، امشب با اولین بازی خود در یک تورنمنت بزرگ بینالمللی، لحظهای خاص را تجربه خواهد کرد. در ۲۵ سالگی، مهاجم منچسترسیتی رهبری نسل قدرتمندی را بر عهده دارد که نروژ را به اولین جام جهانی خود پس از رقابتهای فرانسه ۱۹۹۸ رسانده است. «وایکینگها» مدعی اصلی برای شروعی قدرتمند در بوستون مقابل عراق هستند؛ تیمی که برای دومین بار در تاریخ خود و دقیقاً ۴۰ سال پس از اولین حضورش در مکزیک ۱۹۸۶، پا به این مسابقات میگذارد.
نروژ با کاپیتانی مارتین اودگارد و خط حملهای مخوف متشکل از هالند، الکساندر سورلوث از اتلتیکو مادرید و وینگرهایی چون آنتونیو نوسا (آربی لایپزیش) و اسکار باب (فولام)، مرحله مقدماتی را با رکوردی بینقص شامل ۱۰ پیروزی، ۳۷ گل زده و تنها ۵ گل خورده پشت سر گذاشت و با فرستادن ایتالیا به پلیآف، باعث شد لاجوردیپوشان برای سومین دوره پیاپی از رسیدن به جام جهانی بازبمانند. هالند با به ثمر رساندن ۱۶ گل، آقای گل مرحله مقدماتی در قاره اروپا شد و از زمان اولین بازی ملی خود در سال ۲۰۱۹، آمار گلزنی خارقالعاده ۵۵ گل در ۵۰ بازی را به ثبت رسانده است.
بازگشت عراق پس از جنگها و بیثباتی
این آمار نجومی و فضایی، رکوردهایی است که آنها تلاش خواهند کرد تا امشب در جام جهانی به نمایش بگذارند. در نقطه مقابل، تیم ملی عراق قرار دارد که با پیروزی ۲-۱ در پلیآف بینقارهای مقابل بولیوی، پس از چهار دهه دشوار که با جنگ و بیثباتی همراه بود، دوباره به صحنه جهانی بازمیگردد. آنها تحت هدایت گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی خود، در رویای کسب اولین امتیاز تاریخ خود در این تورنمنت هستند؛ چرا که در جام جهانی مکزیک طعم تلخ سه شکست متوالی را چشیدند. ستاره اصلی این تیم، ایمن حسین، مهاجم سرشناس عراقیها است.
ترکیب احتمالی دو تیم
استادیوم: ژیلت، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت محلی
عراق: جلال حسن، دوسکی، تحسین، حسین علی، سولاقا، جاسم، العماری، بایش، اقبال، ایمن حسین، الحمادی
سرمربی: گراهام آرنولد
نروژ: نیلاند، رایرسون، آیر، هگم، وولف، باب، اودگارد، برگه، نوسا، سورلوث، هالند
سرمربی: استاله سولباکن
داور مسابقه: پیر گیسلین آتچو (گابن)