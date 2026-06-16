کابوس تابستانی لاتینها در آمریکا
استارت فاجعهبار تیمهای آمریکای جنوبی در جام جهانی
تیمهای مطرح آمریکای جنوبی جام جهانی ۲۰۲۶ را به بدترین شکل ممکن آغاز کردهاند و با ناکامی در کسب حتی یک پیروزی در سه مسابقه ابتدایی خود، شگفتی بزرگی را در دور اول مرحله گروهی رقم زدهاند.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی آمریکای جنوبی جام جهانی را با نتایجی ناامیدکننده آغاز کردهاند و در سه مسابقه ابتدایی خود در این تورنمنت، موفق به کسب حتی یک پیروزی نشدهاند.
در جریان این بازیها که در فیلادلفیا برگزار شد، اکوادور روز یکشنبه با یک گل مغلوب ساحل عاج شد. پیش از آن و در روز شنبه، برزیل مقابل مراکش به تساوی ۱-۱ رضایت داده بود و پاراگوئه نیز با نتیجه سنگین ۴-۱ در برابر ایالات متحده، یکی از میزبانان مشترک مسابقات، در هم کوبیده شد.
صحبتهای سرمربیان این تیمها پس از کسب این نتایج ضعیف، لحن مشابهی داشت. سباستین بکاسسه، سرمربی اکوادور، این وضعیت را «شرایطی بسیار دردناک» توصیف کرد و گوستاوو آلفارو، سرمربی پاراگوئه، شکست تیمش را یک «درس بسیار دردناک» دانست. با این حال، کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل اعلام کرد که سلسائو به عنوان قهرمان پنج دوره جام جهانی نباید روحیه خود را ببازد. او در این باره گفت: «شما جام جهانی را بر اساس اولین مسابقه خود فتح نمیکنید.» در ادامه این رقابتها، اروگوئه روز دوشنبه در نخستین بازی خود به مصاف عربستان سعودی رفت، آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی روز سهشنبه با الجزایر روبرو میشود و کلمبیا روز چهارشنبه برابر ازبکستان قرار خواهد گرفت.
آمریکای جنوبی سنت غرورآفرینی در فوتبال دارد و در کنار اروپا، تنها قارهای است که قهرمانان جام جهانی را پرورش داده است. با این حال، شروع ضعیف برخی از کشورهای این منطقه در این تورنمنت، در تضاد کامل با عملکرد محکم و درخشان تیمهای آمریکای شمالی در خاک خود قرار دارد. آلفارو پس از شکست سنگین پاراگوئه اعتراف کرد: «آمریکا این مسابقه را بسیار واضح و عادلانه برد. آنها از نظر تاکتیکی، تکنیکی و بدنی بر بازی مسلط بودند و برای هر ترفندی که به کار بردیم، یک پاسخ داشتند.» علاوه بر پیروزی ایالات متحده، مکزیک نیز جام جهانی را با برد ۲-۰ مقابل آفریقای جنوبی آغاز کرد و کانادا هم پس از تساوی ۱-۱ برابر بوسنی و هرزگوین، اولین امتیاز خود را در تاریخ جام جهانی به دست آورد.
سکته بزرگ اکوادور در استادیوم زرد فیلادلفیا
اکوادور که پنجمین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند و هدفش صعود به مرحله حذفی برای دومین بار در تاریخ است، در استادیوم فیلادلفیا یک بازی کاملاً خانگی را برگزار کرد؛ جایی که بیشتر جمعیت ۶۸,۲۷۴ نفری حاضر در ورزشگاه، پیراهنهای زرد این تیم را بر تن داشتند. اما «لا تری» در این مسابقه شاهد پایان آمار خیرهکننده ۱۹ بازی بدون شکست خود بود و اولین باختش را پس از شکست ۱-۰ مقابل برزیل در سپتامبر ۲۰۲۴ تجربه کرد.
بکاسسه پس از بازی گفت: «من بسیار متاسفم که نتوانستیم شادی و نشاطی را که هواداران به دنبالش بودند، به آنها هدیه کنیم. این یک شکست ناعادلانه بود که در یک جو فوقالعاده در استادیوم رقم خورد. ما باید این اتفاق را هضم کنیم، آن را پشت سر بگذاریم، روی مسابقات آینده تمرکز کنیم و به نظرم ایمان خود را حفظ کنیم.» انرک والنسیا، کاپیتان اکوادور نیز اعلام کرد که تیم با وجود این باخت همچنان امیدوار است.
او گفت: «ما سرمان را بالا نگه میداریم چون میدانیم که این تازه اول کار است و هنوز یک تورنمنت کامل پیش روی ما قرار دارد.» پس از پایان مسابقه، هرنان گالیندز، دروازهبان اکوادور، درباره غیرقابل پیشبینی بودن بازیهای افتتاحیه جام جهانی صحبت کرد و گفت این نتایج لزوماً نشاندهنده رتبه نهایی تیمها در پایان تورنمنت نیست. او یادآور شد: «در جام جهانی قبلی، ما بازی اول را بردیم اما در نهایت حذف شدیم. از طرفی آرژانتین در جام جهانی گذشته بازی اول خود را باخت و در نهایت قهرمان جهان شد، بنابراین هیچ چیز تضمینکننده هیچ چیز نیست.»