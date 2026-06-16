کامبک دراماتیک یوزها در جهنم لسآنجلس
رضاییان و محبی فرشته نجات قلعهنویی شدند
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام از جام جهانی ۲۰۲۶، در شبی که دو بار از حریف عقب افتاد، به لطف درخشش رامین رضاییان و ضربه سر محمد محبی به بازی برگشت تا با ثبت تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند، امتیازات روز اول گروه به طور مساوی تقسیم شود.
به گزارش ایلنا، در جریان یک تساوی جذاب و پر حادثه ۲-۲ در لسآنجلس، الیا جاست و رامین رضاییان با نمایشهای درخشان خود برای تیمهای ملی کشورشان، ستارههای بیچونوچرای زمین بودند. پس از تساوی ۱-۱ بلژیک و مصر در روز دوشنبه، صدر جدول گروه G کاملاً در دسترس بود و نیوزیلند دو بار با ضربات جاست، مهاجم کلیدی و باهوش تیم مادرویل، پیش افتاد که کریس وود در هر دو صحنه نقش گلساز را ایفا کرد.
رامین رضاییان ابتدا گل تساوی اول ایران را به ثمر رساند و سپس با یک پاس گل تماشایی، محمد محبی را برای ثبت گل دوم صاحب موقعیت کرد. با این حال، شاگردان امیر قلعهنویی نتوانستند پیروزی را مقابل پایینرتبهترین تیم تورنمنت از نظر رنکینگ به دست آورند. ایران بازی را با سرعت خیرهکنندهای آغاز کرد و آریا یوسفی، ماکس کروکومب را به چالش کشید، اما نیوزیلند در دقیقه هفتم و برخلاف جریان بازی به گل رسید.
وود به شکلی تماشایی پاس بلند دروازهبان را مهار کرد و پس از نفوذ به محوطه جریمه، توپ را به جاست رساند تا او پس از سر توپ زدن، توپ را به سقف دروازه بکوبد. مهدی طارمی در آستانه زدن گل تساوی بود، اما شلیک فنی او از پشت محوطه جریمه به تیرک دروازه برخورد کرد. اصرار ایران سرانجام در دقیقه ۳۲ نتیجه داد؛ جایی که یک حرکت تیمی پیچیده با تکل لحظه آخری فین سورمن روی پای شهریار مغانلو همراه شد، اما رضاییان از راه رسید و با یک ضربه بیرون پا کار را تمام کرد. در وقتهای تلفشده نیمه اول، پرچم کمکداور به نشانه آفساید، شادی گل علی نعمتی را که روی ضربه آزاد رضاییان با سر گلزنی کرده بود، خراب کرد. اما ۹ دقیقه پس از شروع نیمه دوم، جاست دوباره به مرد اول میدان تبدیل شد. وود باز هم در نقش گلساز ظاهر شد و جاست پس از یک یکودو با کاپیتان خود، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
با این حال، دومین برتری نیوزیلند تنها ۱۰ دقیقه دوام آورد؛ چرا که رامین رضاییان با یک ارسال خطکشیشده از جناح راست، محمد محبی را صاحب توپ کرد تا ضربه سر چکشی او پس از برخورد به تیرک، راهی دروازه شود. از آن لحظه به بعد، ایران تیم برتر میدان برای کسب پیروزی به نظر میرسید، اما رایان توماس، بازیکن تعویضی نیوزیلند، در اواخر مسابقه با یک دفع توپ حیاتی مانع از گلزنی شد تا هر دو تیم به یک امتیاز رضایت دهند.
جذابیت غیرمنتظره برای هواداران در کالیفرنیا
با ورود به بازی روز دوشنبه در اینگلوود، ایران با میانگین ۰.۷۲ گل در هر بازی، کمترین نرخ گلزنی را در میان تیمهایی با بیش از ۱۵ بازی در جام جهانی داشت. از سوی دیگر، تنها هندوراس (نه بازی) و مصر (هفت بازی) تعداد دیدارهای بیشتری را نسبت به نیوزیلند (شش بازی) بدون کسب حتی یک پیروزی در این مسابقات سپری کرده بودند. کمتر کسی این مسابقه را به عنوان یکی از بازیهای برجسته مرحله گروهی علامتگذاری کرده بود، اما این جام جهانی تاکنون شگفتیهای زیادی داشته و دو تیم یک بازی کلاسیک را ارائه دادند.
نیوزیلندیها در ۳۰ دقیقه ابتدایی به اندازه تمام طول جام جهانی ۲۰۱۰ – آخرین حضورشان در این تورنمنت – شوت در چارچوب (سه شوت) ثبت کردند. جاست و وود روی هر دو گل به شکلی درخشان با هم لینک شدند تا اولی به نخستین بازیکن تاریخ نیوزیلند تبدیل شود که در یک بازی جام جهانی بریس میکند و دومی نیز اولین بازیکن این کشور با ثبت دو پاس گل در یک مسابقه نام بگیرد. وود پس از ایوان پریشیچ برای آندری کراماریچ (کرواسی مقابل کانادا) و ژائو فلیکس برای گونسالو راموس (پرتغال مقابل سوئیس) در سال ۲۰۲۲، تنها سومین بازیکن در سه دوره اخیر جام جهانی است که دو پاس گل برای یک همتیمی در یک مسابقه فراهم میکند. اما تلاشهای رضاییان تضمین کرد که ایران نیز با دست پر و یک امتیاز زمین را ترک کند؛ جایی که مدافع راست یوزها به اولین بازیکن تاریخ کشورش تبدیل شد که در یک بازی جام جهانی، هم گل میزند و هم پاس گل میدهد.
آمارهای رسمی و ثبت رکوردها پس از تساوی در لسآنجلس
الیجاه جاست به اولین بازیکن تاریخ باشگاه مادرویل تبدیل شد که در جام جهانی فوتبال مردان گلزنی میکند. جاست (دو گل) نخستین بازیکنی است که بیش از یک بار برای نیوزیلند در یک مسابقه جام جهانی گل میزند، در حالی که کریس وود (دو پاس گل) نیز اولین بازیکن این کشور با ثبت چند پاس گل در یک بازی جام جهانی است.
رامین رضاییان (یک گل، یک پاس گل) به اولین بازیکن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران تبدیل شد که در یک مسابقه جام جهانی موفق به ثبت گل و پاس گل میشود. در نهایت، تنها هندوراس (۹ بازی) و مصر (۸ بازی) تعداد مسابقات بیشتری نسبت به نیوزیلند (۷ بازی) را در تاریخ جام جهانی بدون کسب حتی یک پیروزی پشت سر گذاشتهاند.