مظلومترین تیم تاریخ جام جهانی هستیم
قلعهنویی: حمایت هواداران مقابل نیوزیلند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایران بود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به تمجید از حمایت هواداران از شاگردانش در بازی با نیوزیلند پرداخت.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از تساوی ۲ - ۲ مقابل نیوزیلند در نشست خبری درباره اینکه تیم در بخش هجومی حملات خوبی داشت اما در فاز دفاعی ضعیف بود و نتوانست از پس توپ گرفتن کریس وود بربیاید، اظهار داشت: قبل از جواب دادن به این سوال میخواهم درباره ۲ موضوع صحبت کنم. این بازی و جو استادیوم نقطه عطفی برای تاریخ فوتبال ما بود. امروز کلی ایرانی با نگرش و باورهای مختلف در ورزشگاه حضور داشتند اما یک صدا تیم ملی کشور خود را با قلبشان تشویق کردند.
وی افزود: به نظر من این موضوع برد اصلی بازی امروز بود. حدود ۷۰ هزار نفر که بیشترشان هم ایرانی بودند، با قلب خود تیم ملی را تشویق کردند و این میتواند نقطه عطفی در تاریخ کشور ما باشد. میخواهم درباره مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. به آن اندازه که روی هوا بودیم، روی زمین نبودیم. به ما وقت ندادند ۲ هفته زودتر بیاییم و سازگاری را انجام بدهیم. همین امشب هم باید بلافاصله پس از بازی آمریکا را ترک کنید. در صورتی که امشب مهمترین مسئله برای بازی آینده است اما جای اینکه ریکاوری کنیم، باید سوار هواپیما شده و به تیخوانا بازگردیم. این مسئله هم خیلی ما را رنج میدهد.
سرمربی تیم ملی اضافه کرد: دیدار ما با نیوزیلند، یکی از دیدارهای زیبای دور اول جام جهانی بود که چهار گل داشت و موقعیتهای زیادی داشتیم. این سوال هم بسیار درست و فنی بود. در ۵۰ متر روبهجلو بسیار عالی بودیم اما تقریبا روی دو موقعیت حریف، دو گل خوردیم. این هم دیگر جزیی از فوتبال است. باید از فردا بنشینیم و آنالیز کنیم تا نقاط ضعف دفاعی ما برطرف شود. از این سوال خوب ممنون هستم.
قلعهنویی درباره برنامه آینده تیم ملی توضیح داد: خودمان هم نمیدانیم و خیلی خندهدار است. تصمیم برنامهریزیهای تیم ما از جای دیگری گرفته میشود. قرار بود ۲ شب قبل بازی به لس آنجلس بیاییم اما اجازه ندادند. میخواستیم طبق برنامه امشب را اینجا بمانیم و ریکاوری کنیم تا فردا ظهر بازگردیم اما این اجازه را هم ندادند.
وی خاطرنشان کرد: دلیلش را هم نمیدانم. به همین دلیل تیم ملی ایران شاید مظلومترین تیم تاریخ جام جهانی باشد. رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی و مدیر رسانهای ما اینجا نیستند. کار مدیر تیم برای تعویض را از روی نیمکت، یک مربی انجام میداد. قبل بازی هم جای اینکه کادرفنی تمرکزش روی کار فنی باشد، روی مسائل مدیریتی بود. به این خاطر مظلومترین تیم تاریخ جام جهانی هستیم.
سرمربی تیم ملی درباره عملکرد شاگردانش در این بازی، گفت: باید از بازیکنانم خیلی تشکر کنم. با این شرایط و بستری که برای ما درست کردند، بیش از توان خود انرژی گذاشتند و با اینکه شرایط بدنی خوبی نداشته و سازگاری ما صددرصد انجام نشد، توانستیم یک بازی قابل قبول انجام بدهیم.
قلعهنویی ادامه داد: دو بار بازی را برگرداندیم و حتی میتوانستیم برنده شویم. یک گل زدیم که از بدشانسی آفساید شد. یک توپ هم به تیر زدیم. هم جو استادیوم به ما انرژی داد و کمک کرد و هم خوو بازیکنان با وجود بازی کردند. از تک تک آنها تشکر میکنم.
سرمربی تیم ملی درباره شرایط حضور تیمش در تیخوانا مکزیک گفت: واقعا مردم مکزیک و به خصوص شهر تیخوانا باعث شدند احساس غربت نکنیم و خودمان را در خانه ببینیم که جای تقدیر و تشکر دارد که به ما انرژی دادند. دلمان برای این شهر تنگ شده است. دوست داشتیم فردا برگردیم ولی همین که الان به این شهر برمیگردیم، خیلی خوشحالمان میکند. هرچند از لحاظ علمی باید فردا برمیگشتیم اما باز هم از مردم مکزیک در آمریکا و شهر تیخوانا نهایت تشکر را دارم.
قلعهنویی درباره مشکلات تیمش برای این بازی، تصریح کرد: از این سوال خوب خیلی ممنون هستم اما دیر آمدن ما به اینجا و دیر سازگاری خیلی روی بازیکنان تاثیر گذاشت. چهار بازیکن به دلیل گرفتگی عضلات تعویض شدند. به خاطر مصدومیت بازیکنان را عوض کردیم نه مسائل فنی. تیم باید تا فردا ریکاوری کند و تیم پزشکی گزارش بدهد که چه بازیکنانی میتوانند برای دیدار بعدی آماده شوند.
وی ادامه داد: رفتارِ قبل از آمدن به جام جهانی و رفتار کنونی شرایط را سختتر میکند، اما مصمم هستیم به خاطر مردم تلاش بیشتری کنیم تا بازیهای بهتری انجام بدهیم. مردم در داخل و خارج از ورزشگاه از بازی امروز لذت بردند زیرا ۴ گل داشت و چند صحنه امید گل داشتیم که میتوانستیم ببریم. جو استادیوم بسیار عالی بود. حدود پنج دهه در اردوها هستم و مسابقات هستم. تجربه خوبی بود که مردم با قلبشان خوشحالی کرده و تیم ملی را تشویق میکردند. این دستاورد بسیار بزرگی بود.