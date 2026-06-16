خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ رضاییان به سوال جنجالی: به شما ربطی ندارد

پاسخ رضاییان به سوال جنجالی: به شما ربطی ندارد
کد خبر : 1799838
لینک کوتاه کپی شد.

رامین رضاییان پس از بازی تیم ملی ایران، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره شادی گل و همچنین واکنش‌ها به سرود ملی، اعلام کرد این مسائل سیاسی نیست و ترجیح می‌دهد درباره آن‌ها صحبت نکند.

به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، رامین رضاییان در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره شادی گل خود که در آن پیراهنش را روی صورت قرار داده بود، اظهار داشت این حرکت «سیاسی نبوده» اما از توضیح بیشتر درباره معنای آن خودداری کرد.

او همچنین در واکنش به پرسش‌هایی درباره سوت‌های اعتراضی هنگام پخش سرود ملی ایران گفت: «من اینجا نیستم که درباره سیاست صحبت کنم.»

رضاییان در ادامه افزود: «در واقع ما اینجا هستیم که به سؤالات فوتبالی پاسخ بدهیم. مردم من در ایران، مردم بسیار خوبی هستند و در همه چیز فوق‌العاده‌اند. الان همه دنیا مردم من را می‌شناسند.»

او با تأکید بر اینکه اختلافات احتمالی موضوعی داخلی است، تصریح کرد: «اگر مشکلی بین ما وجود دارد، این مسئله به خودمان مربوط است و به شما ارتباطی ندارد. ما خودمان آن را حل می‌کنیم، نگران نباشید.»

این بازیکن در پایان گفت: «برای شما احترام قائلم، اما این موضوعی بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی