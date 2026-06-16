پاسخ رضاییان به سوال جنجالی: به شما ربطی ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، رامین رضاییان در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره شادی گل خود که در آن پیراهنش را روی صورت قرار داده بود، اظهار داشت این حرکت «سیاسی نبوده» اما از توضیح بیشتر درباره معنای آن خودداری کرد.

او همچنین در واکنش به پرسش‌هایی درباره سوت‌های اعتراضی هنگام پخش سرود ملی ایران گفت: «من اینجا نیستم که درباره سیاست صحبت کنم.»

رضاییان در ادامه افزود: «در واقع ما اینجا هستیم که به سؤالات فوتبالی پاسخ بدهیم. مردم من در ایران، مردم بسیار خوبی هستند و در همه چیز فوق‌العاده‌اند. الان همه دنیا مردم من را می‌شناسند.»

او با تأکید بر اینکه اختلافات احتمالی موضوعی داخلی است، تصریح کرد: «اگر مشکلی بین ما وجود دارد، این مسئله به خودمان مربوط است و به شما ارتباطی ندارد. ما خودمان آن را حل می‌کنیم، نگران نباشید.»

این بازیکن در پایان گفت: «برای شما احترام قائلم، اما این موضوعی بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.»

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