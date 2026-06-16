خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض رسمی کاپیتان ایران: خسته شدیم، از تیم ملی حمایت کنید

اعتراض رسمی کاپیتان ایران: خسته شدیم، از تیم ملی حمایت کنید
کد خبر : 1799831
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از شرایط دشوار خود در ایالات متحده انتقاد کردند و خواستار حمایت فیفا شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، بازیکنان ایران که مجبور به ترک ایالات متحده بلافاصله پس از بازی روز دوشنبه خود مقابل نیوزیلند هستند، از وضعیت تیم خود ابراز نارضایتی کردند. مهدی طارمی، مهاجم اصلی تیم، شرایط تحمیل شده به هیئت همراه را «فاجعه» توصیف کرد و از فیفا خواست که کمک کند. 

تیم ایران که در تیخوانا، مکزیک تمرین می‌کند، یک روز قبل از بازی به ایالات متحده رسید و در آخرین لحظات به فعالیت‌های خود در ورزشگاه لس آنجلس پرداخت. طارمی در مصاحبه‌ای پس از بازی تأیید کرد که هیئت همراه باید همان روز به مکزیک بازگردد. 

وی گفت: «باید اینجا می‌خوابیدیم و فردا به ریکاوری می‌پرداختیم. حالا باید کشور را ترک کنیم.» طارمی ادامه داد: «این برای ما خوب نیست، برای فوتبال خوب نیست. در یک جام جهانی باید به خوبی آماده شویم و استرس زیادی وجود دارد. ما این حمایت را نداریم. فیفا باید بیشتر از این به ما کمک کند. باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.»

به گفته طارمی، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از تساوی ۲-۲ در رختکن تیم حضور داشت و به درخواست‌های بازیکنان پاسخ داد و وعده داد که مداخله خواهد کرد. 

محمد محبی، هافبک تیم و زننده گل دوم ایران، نیز با طارمی هم‌نظر بود و گفت: «ما باید دو روز قبل از بازی می‌آمدیم. دیروز صبح سفر را آغاز کردیم و در انتهای روز به اینجا رسیدیم. خسته شدیم. این نوع شرایط عادلانه نیست.»

طارمی همچنین از عدم دریافت ویزا برای بخشی از کادر تیم گلایه کرد و افزود: «ما مشاور رسانه‌ای، رئیس فدراسیون و معاون خود را نداریم. هیچ‌کس. آن‌ها برای ما مهم هستند. آنالیزور ما مجبور شد به اینجا بیاید و نقش مشاور رسانه‌ای را ایفا کند. این برای ما فاجعه است. اما این بهانه‌ای نیست. ما به جلو نگاه می‌کنیم و می‌خواهیم بهترین عملکرد را برای مردم و هوادارانمان داشته باشیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی