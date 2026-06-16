آرروهد استادیوم: ورزشگاه پرسر و صدای جهان در خطر آیندهای نامشخص
آرروهد استادیوم در کانزاس سیتی، که به عنوان خانه تیم فوتبال آمریکایی چیفز شناخته میشود، رکورد بالاترین سطح صدا را در تاریخ ثبت کرده است. اما آینده این استادیوم اکنون در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، آرروهد استادیوم با طراحی منحصر به فرد خود و ظرفیت ۷۳ هزار نفر، از زمان افتتاحش در سال ۱۹۷۲، به یکی از نمادهای لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) تبدیل شده است.
این استادیوم که توسط معمار چارلز دیتون طراحی شده، به خاطر شکل خاص و شیب تند سکوهایش، به عنوان یکی از پرسر و صداترین استادیومهای جهان شناخته میشود. در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴، هواداران چیفز موفق به ثبت رکورد جدیدی شدند و صدای آنها در یک بازی مقابل دنور برانکوز به ۱۴۲.۲ دسیبل رسید که بالاتر از آستانه درد شدید است.
این استادیوم نه تنها میزبان بازیهای فوتبال آمریکایی است، بلکه در سال ۲۰۲۴ نیز به عنوان محل برگزاری یک مسابقه لیگ فوتبال حرفهای (MLS) بین اینتر میامی و لیونل مسی انتخاب شد. همچنین، آرروهد استادیوم در گذشته میزبان دربی «مرز جنگ» بین تیمهای دانشگاهی کانزاس جِیهاک و میسوری تایگرز بوده است.
با این حال، در ماههای اخیر، این استادیوم به کانون یک جدال سیاسی تبدیل شده است. قرارداد چیفز با آرروهد تا سال ۲۰۳۱ اعتبار دارد، اما رئیس این تیم، کلارک هانت، توافقی برای انتقال به یک استادیوم جدید در غرب متروپولیس کانزاس امضا کرده است. این خبر در میسوری با واکنشهای شدیدی مواجه شده و برخی از مقامات محلی به بررسی آینده این منطقه پرداختهاند، از جمله احتمال تخریب آرروهد استادیوم.
آرروهد استادیوم در کنار کافمن استادیوم، که محل بازیهای تیم بیسبال رویالز است، قرار دارد و این دو استادیوم به عنوان مجموعه ورزشی ترومن شناخته میشوند. در طرحهای اولیه، برنامهریزی شده بود که یک سقف متحرک برای پوشش هر دو استادیوم ایجاد شود، اما این پروژه به دلیل مشکلات مالی هرگز به مرحله اجرا نرسید.