اظهارنظر جنجالی سرمربی نیوزیلند پس از تساوی مقابل ایران

به گزارش ایلنا، دارن بازلی پس از تساوی دو بر دو مقابل تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 اظهار داشت:«به‌شدت به بازیکنانم افتخار می‌کنم. میزان دوندگی و کیفیت عملکرد ما بسیار خوب بود، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و در بخش عمده‌ای از بازی نیز دفاع مناسبی داشتیم.»

او با اشاره به روند بازی و برتری‌های مقطعی تیمش افزود: «بعد از این مسابقه، بازیکنان با حس ناامیدی زمین را ترک کردند؛ چون دو بار از حریف پیش افتادیم. ما دو گل فوق‌العاده به ثمر رساندیم و لحظات بسیار خوبی داشتیم، اما از دست دادن پیروزی در چنین شبی واقعاً دردناک است.»

سرمربی نیوزیلند ادامه داد: «فرصت داشتیم امشب تاریخ‌سازی کنیم و در جام جهانی یک پیروزی به دست بیاوریم. خیلی به آن نزدیک شدیم، اما با وجود این که برنده نشدیم، باز هم در بازی ماندیم و نمایش بسیار خوبی داشتیم. واقعاً به تیمم افتخار می‌کنم.»

دارن بازلی همچنین درباره شادی‌های پس از گل‌های الیجا جاست گفت:«معمولاً هنگام گلزنی خیلی هیجان‌زده نمی‌شوم، اما این لحظات واقعاً ویژه بودند. مدت‌هاست می‌گوییم برای گل زدن باید یک لحظه خاص خلق کرد و پیش از بازی هم به بازیکنان گفتم امروز کسی لحظه‌ای خواهد ساخت که برای همیشه در خاطره‌ها می‌ماند.»

او افزود: «الی دو بار این کار را انجام داد. گل‌های فوق‌العاده‌ای زد و این لحظات برای تیم، نیمکت، هواداران و همه کسانی که در خانه بودند، بسیار ارزشمند بود. دقیقاً برای همین به اینجا آمده بودیم، اما از این که نتوانستیم پیروز شویم، ناراحتیم.»

سرمربی نیوزیلند در پایان و در پاسخ به برنامه‌های آینده تیمش برابر مصر و بلژیک تأکید کرد: «باید در طول ۹۰ دقیقه ثبات بیشتری در عملکرد داشته باشیم و اشتباهات دفاعی را برطرف کنیم. ما نشان داده‌ایم که می‌توانیم با هر تیمی رقابت کنیم.»

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