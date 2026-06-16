گلزن نیوزیلند: دو گل در جام جهانی رویایی بود که حتی تصورش را هم نمیکردم
الیجا جاست، گلزن دو گل نیوزیلند در تساوی مقابل ایران، گفت کسب یک امتیاز در اولین بازی جام جهانی قابل قبول است، اما تیمش میتوانست بهتر از این ظاهر شود.
به گزارش ایلنا، الیجا جاست، مهاجم تیم ملی نیوزیلند، پس از به ثمر رساندن دو گل در تساوی مقابل ایران، در گفتوگو با شبکه تیویانزد از این تجربه به عنوان یکی از ویژهترین لحظات زندگیاش یاد کرد.
او گفت: «این واقعاً، واقعاً خاص است. ما با اهداف زیادی وارد این تورنمنت شدیم. اولین کار این بود که امتیاز کسب کنیم. یک امتیاز قابل قبول است، ولی میتوانست بهتر باشد.»
جاست درباره دبل تاریخیاش افزود: «این چیزی نبود که حتی در خواب هم میتوانستم تصورش کنم. فقط خوشحالم. یکی زیبا بود، دو تا فوقالعاده. واقعاً راضی هستم.»
این مهاجم در پایان نگاهش را به دیدارهای بعدی گروه دوخت و درباره رویارویی با مصر و بلژیک گفت: «میدانیم چقدر قوی هستند و میدانیم کار زیادی داریم. مدت زیادی است کنار هم هستیم و متأسفانه جام جهانی قبلی را از دست دادیم. حضور امروز اینجا احساس فوقالعادهای بود. کسب یک امتیاز در شروع کار همه را خوشحال میکند، ولی میتوانستیم بهتر باشیم.»