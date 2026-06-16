قلعهنویی: از نتیجه بازی راضی نیستم ولی زیبا بازی کردیم
سرمربی تیم ملی ایران گفت: بازی بسیار زیبایی مقابل نیوزیلند انجام دادیم اما باید برنده می شدیم و من از نتیجه راضی نیستم.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از تساوی 2 - 2 ایران مقابل نیوزیلند گفت: بازی بسیار زیبا بود. فکر میکنم بهترین بازی دور اول بود. از بازی راضیام ولی از نتیجه راضی نیستم. دو توپ روی دروازه ما آمد و هر دو گل شد.
وی افزود: موقعیتهای زیادی داشتیم ولی چیزی که فکر میکردیم اتفاق افتاد؛ ما باید زودتر به آمریکا میآمدیم که متأسفانه اجازه ندادند. سازگاری ما هنوز صددرصد نشده است. سعی کردیم با تعویضها این ضعف را جبران کنیم. شانس بردن داشتیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ به این پرسش که چه تدبیری برای بازی آینده و جلوگیری از اتفاقاتی مانند امروز دارد، گفت: باید استراحت و ریکاوری کرده و فیلم را بازبینی کنیم و بعد روی نقاط ضعفمان بیشتر کار کنیم.