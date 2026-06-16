به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار، تیم ملی بلژیک مقابل مصر به تساوی ۱-۱ رضایت داد. مصری‌ها ابتدا پیش افتادند اما فشار بلژیک و ورود روملو لوکاکو باعث شد شاگردان رودی گارسیا از شکست فرار کنند. این نتیجه باعث شد هر دو تیم با یک امتیاز جدول را آغاز کنند.

در دیگر مسابقه گروه، ایران و نیوزیلند در دیداری پرگل به تساوی ۲-۲ رسیدند. نیوزیلند دو بار پیش افتاد اما ایران هر دو بار بازی را به تساوی کشاند تا امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

شرایط فعلی گروه G:

نیوزیلند: ۱ امتیاز (تفاضل گل ۰)

ایران: ۱ امتیاز (تفاضل گل ۰)

بلژیک: ۱ امتیاز (تفاضل گل ۰)

مصر: ۱ امتیاز (تفاضل گل ۰)

نکته جالب اینکه حتی تفاضل گل تیم‌ها نیز برابر است و تنها معیارهای جزئی‌تر تعیین‌کننده رتبه‌های فعلی هستند. با توجه به فرمت جدید جام جهانی ۴۸ تیمی، دو تیم اول هر گروه و همچنین هشت تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی خواهند شد.

بازی‌های سرنوشت‌ساز پیش رو:

بلژیک – ایران (۲۱ ژوئن)

نیوزیلند – مصر (۲۱ ژوئن)

این مسابقات می‌توانند معادلات گروه G را کاملاً تغییر دهند و تکلیف مدعیان صعود را روشن‌تر کنند. کارشناسان همچنان بلژیک را مدعی اصلی صدرنشینی می‌دانند، اما نمایش‌های مصر، ایران و نیوزیلند نشان داده که این گروه از متوازن‌ترین گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ است.

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