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برنامه بازی‌های امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آرژانتین با الجزایر و تقابل انگلیس و کرواسی

برنامه بازی‌های امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آرژانتین با الجزایر و تقابل انگلیس و کرواسی
کد خبر : 1799791
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مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد و شامگاه چهارشنبه با برگزاری شش دیدار پیگیری می‌شود؛ جایی که آرژانتین، انگلیس و پرتغال به میدان می‌روند و عراق نیز برابر نروژ قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و فردا با برگزاری دیدارهای گروهی در شهرهای مختلف آمریکا ادامه پیدا می‌کند.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۶ خرداد

ساعت ۲۲:۳۰

فرانسه - سنگال

ورزشگاه مت‌لایف

 

چهارشنبه ۲۷ خرداد

ساعت ۰۱:۳۰ / نروژ - عراق / ورزشگاه ژیلت

ساعت ۰۴:۳۰ / آرژانتین - الجزایر / ورزشگاه کانزاس

ساعت ۰۷:۳۰ / اتریش - اردن / ورزشگاه سان‌فرانسیسکو

ساعت ۲۰:۳۰ / پرتغال - کنگو / ورزشگاه هیوستون

ساعت ۲۳:۳۰ / انگلیس - کرواسی /  ورزشگاه آرلینگتون

برنامه بازی‌های امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آرژانتین با الجزایر و تقابل انگلیس و کرواسی

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