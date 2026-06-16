برنامه بازیهای امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آرژانتین با الجزایر و تقابل انگلیس و کرواسی
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد و شامگاه چهارشنبه با برگزاری شش دیدار پیگیری میشود؛ جایی که آرژانتین، انگلیس و پرتغال به میدان میروند و عراق نیز برابر نروژ قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و فردا با برگزاری دیدارهای گروهی در شهرهای مختلف آمریکا ادامه پیدا میکند.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
سهشنبه ۲۶ خرداد
ساعت ۲۲:۳۰
فرانسه - سنگال
ورزشگاه متلایف
چهارشنبه ۲۷ خرداد
ساعت ۰۱:۳۰ / نروژ - عراق / ورزشگاه ژیلت
ساعت ۰۴:۳۰ / آرژانتین - الجزایر / ورزشگاه کانزاس
ساعت ۰۷:۳۰ / اتریش - اردن / ورزشگاه سانفرانسیسکو
ساعت ۲۰:۳۰ / پرتغال - کنگو / ورزشگاه هیوستون
ساعت ۲۳:۳۰ / انگلیس - کرواسی / ورزشگاه آرلینگتون