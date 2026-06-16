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ورزش جهان ۲۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۲:۲۲

برنامه بازی‌های امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آرژانتین با الجزایر و تقابل انگلیس و کرواسی

مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد و شامگاه چهارشنبه با برگزاری شش دیدار پیگیری می‌شود؛ جایی که آرژانتین، انگلیس و پرتغال به میدان می‌روند و عراق نیز برابر نروژ قرار خواهد گرفت.