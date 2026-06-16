از ولز تا نیوزیلند؛ رامین باز هم تاریخ را تغییر داد

آخرین بار که تیم ملی ایران در نیمه اول یک مسابقه جام جهانی موفق به گلزنی شده بود به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بازمی‌گشت؛ جایی که یحیی گل‌محمدی در دیدار مقابل مکزیک دروازه حریف را باز کرد. پس از آن، ایران در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نتوانست در ۴۵ دقیقه نخست مسابقات خود به گل برسد.

رضاییان در شرایطی دروازه نیوزیلند را باز کرد که ایران دقایقی پیش از آن گل نخست مسابقه را دریافت کرده بود. او با این گل ضمن بازگرداندن تیم ملی به جریان بازی، نام خود را در یک آمار ویژه نیز ثبت کرد.

مدافع راست تیم ملی پیش از این در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برابر ولز گلزنی کرده بود و حالا به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شده که در دو دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده است.















نکته قابل توجه دیگر اینکه گل رضاییان بار دیگر نقش مدافعان را در آمار گلزنان ایران در جام جهانی پررنگ کرد. آخرین گل نیمه اول ایران در جام جهانی نیز توسط یک مدافع، یعنی یحیی گل‌محمدی، به ثمر رسیده بود و حالا پس از دو دهه، یک مدافع دیگر این آمار را به‌روز کرد.

در شرایطی که ایران برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی به کسب نتیجه در بازی نخست نیاز دارد، گل رضاییان علاوه بر ارزش فنی، از منظر آماری نیز یکی از اتفاقات قابل توجه تاریخ حضور تیم ملی در جام‌های جهانی به شمار می‌رود.