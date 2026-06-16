به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در نیمه نخست دیدار برابر نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا با گل الی جاست از حریف خود عقب افتاد، اما شاگردان امیر قلعه‌نویی در ادامه توانستند بازی را به تساوی بکشانند.

گل ایران در دقیقه ۳۲ روی همکاری دو بازیکن باتجربه تیم ملی به ثمر رسید؛ جایی که شهریار مغانلو با یک پاس دقیق، رامین رضاییان را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مدافع پیش‌تاخته با ضربه‌ای دقیق دروازه نیوزیلند را باز کرد.

این دومین گل رضاییان در تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود. او پیش از این نیز در دیدار تیم ملی ایران مقابل ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر موفق به گلزنی شده بود.

اما اهمیت این گل تنها به بازگرداندن ایران به جریان مسابقه محدود نمی‌شود. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد رضاییان با ۳۶ سال و ۸۶ روز سن، به مسن‌ترین گلزن تاریخ نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی تبدیل شده است.

رکورد قبلی در اختیار یحیی گل‌محمدی، مدافع پیشین تیم ملی ایران بود که در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و در دیدار برابر مکزیک، در سن ۳۵ سال و ۸۴ روز موفق به گلزنی شده بود.

به این ترتیب، رضاییان علاوه بر ثبت دومین گل جام جهانی خود، یک رکورد تاریخی دیگر را نیز به نام فوتبال ایران و قاره آسیا ثبت کرد؛ رکوردی که پس از نزدیک به دو دهه از دستان گل‌محمدی خارج شد و به مدافع شماره ۲۳ تیم ملی رسید.

انتهای پیام/