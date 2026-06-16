ایران و نیوزیلند با تساوی به رختکن رفتند

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در اولین دیدار خود در گروه G جام جهانی 2026، از ساعت 04:34 صبح امروز (سه‌شنبه-به وقت تهران) در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف هم رفتند.

ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، محمد محبی، مهدی طارمی و شهریار مغانلو.

ترکیب نیوزیلند: مکس کروکومب، تیم پاین، مایکل باکسال، لیبراتو کاکاسه، فین سورمن، جو بل، مارکو استامنیچ، سرپیت سینگ، الیجا جاست، کارون مک کووات و کریس وود.

داور: سزار راموس از مکزیک

دقیقه 6: آریا یوسفی روی پاس دقیق سامان قدوس در جناح چپ به توپ رسید و اولین ضربه به چارچوب تیم ایران در این مسابقه را راهی دروازه نیوزیلند کرد که توپ در دستان دروازه‌بان حریف قرار گرفت.

دقیقه 7: اشتباه مدافعان تیم ملی در یارگیری باعث شد نیوزیلند با پاسکاری از عمق دفاع ایران عبور کند و توسط الیجا جاست دروازه بیرانوند را باز کند.

دقیقه 12: مدافعان تیم ملی باز هم در دفع توپ دچار تعلل شدند و سرپیت سینگ در بین بازیکنان پُر تعداد ایران خود را به محوطه جریمه رساند که ضربه او با اختلاف زیاد از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 14: توپ در یک رفت و برگشت در شلوغی محوطه جریمه به یک موقعیت خطرناک برای نیوزیلند تبدیل شد که مغانلو با تکلی خوب توپ را از جلوی پای بازیکن حریف دور کرد.

دقیقه 19: شوت سینگ از پشت محوطه جریمه را بیرانوند در دو مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه 23: مهدی طارمی با حرکتی پا به توپ تا منطقه یک‌سوم دفاعی نیوزیلند پیش رفت و در حالی که چند بازیکن ایران را در کنار خود می‌دید، تصمیم گرفت شانس خود برای باز کردن دروازه حریف را امتحان کند که شوت فنی او از پشت محوطه به تیر دروازه نیوزیلند برخورد کرد.

دقیقه 28: برخورد محمد محبی با مکس کروکومب دروازه‌بان نیوزیلند را داور خطا تشخیص نداد. در ادامه محبی با تکل خوب توپ را از مقابل پای دروازه‌بان به قدوس رساند که ضربه این بازیکن راهی به دروازه پیدا نکرد و به بیرون رفت.

دقیقه 29: بیرانوند شوت بازیکن نیوزیلند را درازکش در اختیار گرفت.

دقیقه 32: رامین رضاییان با یک پاس در عرض کار تیمی را خودش شروع کرد و در ادامه قدوس با یک پاس تک‌ضرب توپ را به عمق دفاع نیوزیلند فرستاد و رضاییان با یک نفوذ خوب و ضربه فنی و دقیق دروازه مکس کروکومب را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

دقیقه 44: ضربه ایستگاهی کریس وود را بیرانوند به راحتی مهار کرد.

دقیقه 1+45: یک‌بار دیگر بازیکنان نیوزیلند از راه دور شانس خود را برای گلزنی به ایران امتحان کردند که بیرانوند باز هم اجازه این کار را به آنها نداد.

دقیقه 3+45: ضربه سر رو‌ به عقب مغانلو روی پرتاب اوت بلند آریا یوسفی با اختلاف کم از بالای دروازه نیوزیلند به بیرون رفت.

دقیقه 5+45: علی نعمتی روی ارسال رامین رضاییان با یک ضربه سر دیدنی دروازه حریف را باز کرد اما کمک داور این گل ایران را آفساید و مردود اعلام کرد.

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