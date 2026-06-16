نروژ، شانس بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶؟

به گزارش ایلنا، فلو در ادامه افزود: "ما بهترین گلزن لیگ برتر را داریم و باید به این موضوع توجه کنیم. همچنین کاپیتان قهرمان انگلیس، مارتین اودگارد، را در اختیار داریم. و تنها دو سوپرستاره نیستند، بلکه بازیکنان دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند نتایج را به نفع ما تغییر دهند." او به آنتونیو نوسا، وینگر لایپزیگ، و همچنین بازیکنان بنفیکا، فردریک آورسنس و آندreas شلدرآپ و مدافع راست دورتموند، یولیان رایرسون، اشاره کرد.

استفن استنرسن، خبرنگار روزنامه VG، با ابراز امیدواری گفت: "هرگز چیزی شبیه به این را ندیده‌ایم! انتظارات زیادی داریم." او به این نکته اشاره کرد که رسانه‌اش برای پوشش تیم ملی در این جام جهانی ۷ خبرنگار دارد. او چند دقیقه پیش میکروفن خود را به سندر برگه، نایب کاپیتان تیم، داده بود. برگه، هافبک دفاعی فولام، می‌داند که با وجود هالند و اودگارد در تیم، پنهان شدن دشوار است: "با این دو نفر، ما قطعاً یک جاذبه داریم و شناختی از بیرون به دست می‌آوریم."

هواداران نیز به رویاپردازی ادامه می‌دهند. در خیابان‌های مرکز شهر بوستون، وایکینگ‌ها قبل از شروع رقابت‌ها برابر عراق بسیار آرام هستند. توماس با پیراهن شماره ۹ هالند آمده است: "او یک افسانه مطلق است. آیا می‌توانیم قهرمان شویم؟ من خوشبین هستم، پس چرا که نه؟ هالند می‌تواند تیم را به دوش بکشد، او خیلی گل می‌زند."

هنریک هدفش را کمی پایین‌تر می‌آورد اما خواهان ماندن طولانی‌مدت در رقابت‌هاست: "اگر به نیمه‌نهایی برسیم، خوشحال‌ترین افراد خواهیم بود. اگر به مرحله یک‌چهارم برسیم، خیلی خوب خواهد بود. اگر قبل از آن حذف شویم، برای من یک شکست خواهد بود." باید به یاد داشت که یک چهارم نهایی بهترین نتیجه تاریخ این تیم در جام جهانی خواهد بود.

با این حال، نروژ ۲۸ سال است که در جام جهانی غایب بوده و این موضوع نگران‌کننده است. استنرسن هشدار می‌دهد: "این چیزی است که ما را می‌ترساند. ما در مرحله مقدماتی عالی بودیم (۸ پیروزی از ۸ بازی) اما نمی‌دانیم به کجا می‌رویم. این یک ناشناخته کامل است." توره آندره فلو با خوش‌بینی می‌گوید: "در آن زمان، مارتین اودگارد به تازگی متولد شده بود و ارلینگ خیلی دور بود. اما حالا این بچه‌ها موفق به صعود شده‌اند و این برای کشور ما فوق‌العاده است. ۲۸ سال غیبت ضعف است، اما این فشار را از دوش ما برمی‌دارد زیرا هواداران ما از بودن در اینجا خوشحال هستند و روحیه کلی فوق‌العاده است. مطمئنم که فشار روی ما نخواهد بود و این در نهایت یک نقطه قوت است."

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