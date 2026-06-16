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پنالتی مشکوک روی مغانلو نادیده گرفته شد

پنالتی مشکوک روی مغانلو نادیده گرفته شد
کد خبر : 1799769
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مهاجم تیم ملی طی برخوردی که با مدافع نیوزلند داشت، سرنگون شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی در شرایطی که نمایش برتری مقابل حریف در دقایق ابتدایی داشت، روی ضربه مهارنشدنی الی جاست از نیوزلند عقب افتاد.

در ادامه بار دیگر تیم ملی حملاتی روی دروازه حریف شکل داد. در یکی از این موقعیت‌ها شهریار مغانلو که در این بازی زوج مهدی طارمی در خط حمله شده است، در برخورد با مدافع حریف درون محوطه جریمه نیوزلند سرنگون شد و موقعیتش را از دست داد.

این بازیکن و دیگر هم‌تیمی‌هایش به شدت اعتقاد به خطای پنالتی داشتند اما داور این جدال (سزار راموس - از مکزیک) اعتقادی به این اتفاق نداشت و صحنه توسط var هم رد شد.

در ادامه شهریار مغانلو که در این صحنه با مصدومیت نیز مواجه شده بود و به بیرون از زمین منتقل شده بود، برای بازگشت دوباره به زمین با تاخیری عجیب از سوی داور مواجه شد که این اتفاق اعتراض تند امیر قلعه نویی را نیز به همراه داشت.

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