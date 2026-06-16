خبرگزاری کار ایران
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افاضلی روی صندلی نبی در جدال با نیوزیلند

سرپرست جدید تیم ملی ایران در آمریکا مشخص شد

سرپرست جدید تیم ملی ایران در آمریکا مشخص شد
کد خبر : 1799766
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همزمان با نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، هومن افاضلی به دلیل غیبت مهدی محمدنبی مسئولیت سرپرستی تیم ملی را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند برگزار می‌کند و در این بازی یکی از تغییرات مهم کاروان ایران خارج از مستطیل سبز رخ داد.

در شرایطی که مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، موفق به دریافت ویزای آمریکا نشد و نتوانست همراه ملی‌پوشان در محل برگزاری مسابقات حضور پیدا کند، هومن افاضلی مسئولیت سرپرستی تیم را در این دیدار بر عهده گرفت.

افاضلی که پیش از این نیز به عنوان عضو کادر فنی و مشاور در کنار تیم ملی فعالیت می‌کرد، طی روزهای اخیر بخش مهمی از امور اجرایی و هماهنگی‌های مرتبط با حضور کاروان ایران در لس‌آنجلس را پیگیری کرده بود. با قطعی شدن غیبت برخی از اعضای همراه تیم، از جمله محمدنبی، نقش او در مدیریت امور اجرایی پررنگ‌تر شد.

افاضلی در روزهای گذشته مسئولیت بخشی از هماهنگی‌های مربوط به محل اقامت، برنامه‌های تدارکاتی و مسائل لجستیکی تیم ملی در آمریکا را بر عهده داشت و اکنون در جریان مسابقات نیز وظایف سرپرستی تیم را انجام می‌دهد.

این تغییر در حالی رخ داده که کاروان ایران از زمان قطعی شدن حضورش در جام جهانی با برخی مشکلات مرتبط با صدور ویزا روبه‌رو بوده است. تغییر محل اردو از آریزونا به تیخوانای مکزیک و همچنین غیبت تعدادی از مدیران و همراهان تیم از جمله مسائلی بود که در روزهای اخیر پیرامون تیم ملی مطرح شد.

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