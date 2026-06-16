سود بارسلونا از انتقال کوکوریا به رئال مادرید

به گزارش ایلنا به نقل از موندو دپورتیوو، باشگاه رئال مادرید روز دوشنبه به طور رسمی از جذب مارک کوکوریا، مدافع ۲۷ ساله اسپانیایی، خبر داد. ارزش این انتقال ۵۵ میلیون یورو به‌علاوه بندهای پاداشی اعلام شده است.

این انتقال برای بارسلونا نیز منفعت مالی به همراه دارد. کوکوریا بین ۱۴ تا ۲۰ سالگی در آکادمی لاماسیا حضور داشت و به همین دلیل باشگاه کاتالان مشمول دریافت سهم آموزشی از انتقال این بازیکن خواهد شد.

بر اساس مقررات فیفا، پنج درصد از مبلغ هر انتقال بین باشگاه‌هایی توزیع می‌شود که در سال‌های رشد و آموزش بازیکن نقش داشته‌اند. این سهم با توجه به مدت زمان حضور بازیکن در هر باشگاه محاسبه می‌شود.

طبق این فرمول، بارسلونا حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو از انتقال کوکوریا به رئال مادرید دریافت خواهد کرد؛ رقمی که معادل ۲.۵ درصد از مبلغ پایه انتقال است. در صورتی که بندهای پاداشی قرارداد نیز فعال شود، سهم بارسلونا افزایش خواهد یافت.

علاوه بر بارسلونا، باشگاه‌های اسپانیول، ختافه و برایتون نیز از محل مکانیزم همبستگی فیفا مبالغی دریافت خواهند کرد. برآوردها نشان می‌دهد اسپانیول حدود ۲۷۵ هزار یورو، ختافه ۵۵۰ هزار یورو و برایتون ۲۷۵ هزار یورو از این انتقال سود خواهند برد.

بارسلونا پیش از این نیز از نقل‌وانتقالات کوکوریا درآمد قابل توجهی کسب کرده بود. این باشگاه ابتدا او را با قراردادی دو میلیون یورویی به ایبار واگذار کرد، سپس با پرداخت چهار میلیون یورو بازیکن را بازخرید و در نهایت با مبلغ ۱۱.۸ میلیون یورو به ختافه فروخت.

به این ترتیب، با احتساب درآمدهای قبلی و مبلغ جدید حاصل از مکانیزم همبستگی، انتقال کوکوریا همچنان برای بارسلونا یک معامله سودآور محسوب می‌شود.

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