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پیغام ویژه پرز برای هواداران رئال مادرید

پیغام ویژه پرز برای هواداران رئال مادرید
کد خبر : 1799763
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رییس باشگاه رئال مادرید در پیامی جدید بعد از شروع در نقل و انتقالات و البته بازگشت مورینیو، هواداران را دعوت به فصلی باشکوه کرد.

به گزارش ایلنا، فلورنتینو پرز در این نامه، قهرمانی رئال مادرید در چهاردهمین دوره لیگ قهرمانان اروپا را "فراموش‌نشدنی" توصیف کرد و بر اهمیت حمایت هواداران تأکید کرد. او در این نامه نوشت: «می‌خواهم شادی‌ای که همه ما مادریدی‌ها در این لحظات هیجان‌انگیز داریم را با شما به اشتراک بگذارم. قهرمانی چهاردهم در پاریس، تاریخ و افسانه رئال مادرید را دوباره بزرگ‌تر کرد.»

پرز ادامه داد: «این قهرمانی برای همیشه در قلب و یاد همه مادریدی‌ها در سراسر جهان خواهد ماند. اما مسیر رسیدن به این قهرمانی نه تنها باعث افتخار ما شد، بلکه همه علاقه‌مندان به فوتبال را نیز مجذوب خود کرد. تیم ما در هر بازی جان‌فشانی کرد و کارلو آنچلوتی، سرمربی ما، نه تنها با افتخاراتش تاریخ‌ساز شد، بلکه نماد ارزش‌های باشگاه ما نیز هست.»

او همچنین به نقش اساسی هواداران در این موفقیت اشاره کرد و گفت: «بدون حمایت، قدرت و اتحاد شما، هیچ‌یک از این موفقیت‌ها ممکن نبود. رفتار نمونه شما و اعتقاد به اینکه با این نشان هرگز تسلیم نمی‌شویم، تحسین جهانیان را برانگیخته است.»

پرز در ادامه از بازگشت هواداران به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پس از دو سال غیبت یاد کرد و افزود: «این فصل همچنین به خاطر بازگشت ما به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به یاد خواهد ماند. ما با هم یک فصل فوق‌العاده را تجربه کردیم که در آن، تیم ما قهرمانی در لالیگا و سوپرکاپ اسپانیا را نیز کسب کرد.»

او در پایان با تأکید بر ارزش‌های باشگاه گفت: «موفقیت‌های ما بر پایه ارزش‌های ما استوار است و این ارزش‌ها مانند فداکاری، تلاش مستمر، کار گروهی، همدلی، احترام و تواضع، همیشه سرنوشت ما را رقم خواهند زد. ما بر اساس این ارزش‌ها به ساختن آینده باشگاه ادامه خواهیم داد و همان‌طور که همیشه می‌گوییم، حالا به دنبال قهرمانی پانزدهم هستیم.»

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