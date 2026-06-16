تیم ملی آرژانتین با سه خرافات عجیب در جام جهانی 2026
تیم ملی آرژانتین در حالی که به دنبال تکرار موفقیتهای خود در جام جهانی است، برخی از عادات و رسمهای خود را از قطر به ایالات متحده منتقل کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این جام جهانی حضور دارد، تصمیم گرفته است تا برخی از عادات موفق خود را که در قطر تجربه کرده بود، در ایالات متحده نیز تکرار کند. این عادات شامل انتخاب یک دروازهبان جوان، شماره اتاق کاپیتان و ترتیب پوشیدن پیراهنها در سه بازی مرحله گروهی است.
در قطر، فدریکو گومس گرث، دروازهبان تیم تیگر، به عنوان ذخیره تیم ملی انتخاب شد و اکنون این وظیفه به ماکسیمو لگویزامون، دروازهبان ۱۸ ساله تیم ویکتوریا سپرده شده است. همچنین، لیونل مسی در قطر در اتاق ۲۰۱ اقامت داشت که مجموع اعداد آن به سه میرسید و آرژانتین موفق به کسب سومین ستاره خود شد. حالا در هتل اوریجین در کانزاس، مسی در اتاق ۲۰۲ اقامت دارد که مجموع اعداد آن به چهار میرسد.
نکته دیگر این است که تیم ملی آرژانتین در قطر با پیراهن آبی و سفید سنتی خود برابر عربستان سعودی به میدان رفت و این پیراهن را در بازی دوم برابر مکزیک نیز پوشید. در بازی سوم، این تیم با پیراهن جایگزین به میدان رفت. حالا در بازی روز سهشنبه برابر الجزایر، تیم ملی با پیراهن اصلی خود به میدان خواهد رفت و در بازی بعدی برابر اتریش نیز همین پیراهن را خواهد پوشید، در حالی که در آخرین بازی مرحله گروهی برابر اردن با پیراهن دوم خود که طراحی زیبایی دارد، به میدان خواهد رفت.
هیچکس نمیتواند پیشبینی کند که این جام جهانی چگونه به پایان خواهد رسید، اما هر چیزی که به موفقیت تیم ملی کمک کند، قابل توجه است. عملکرد این گروه تا به امروز نشاندهنده یکی از موفقترین دورههای تاریخ فوتبال ملی آرژانتین است و هیچکس نمیتواند این واقعیت را زیر سوال ببرد.