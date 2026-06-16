واکنش جالب کاپیتان تیم ملی اردن: بیشتر احساس افتخار میکنیم تا فشار!
اردن به عنوان یکی از تیمهای تازهوارد در جام جهانی ۲۰۲۶، با افتخار به این رقابتها پا میگذارد و کاپیتان این تیم، احسان حداد، از عدم احساس فشار در برابر قدرتهای بزرگ فوتبال سخن گفت.
به گزارش ایلنا، احسان حداد در کنفرانس خبری اظهار داشت که تیم اردن به خاطر حضور در این رقابتها احساس افتخار میکند و انتظارات را نسبت به عملکرد خود کاهش داده است. او گفت: «ما از اینکه برای اولین بار در تاریخ اردن در اینجا هستیم، سپاسگزاریم. ما فشار نمیکشیم، بلکه افتخار میکنیم. بودن در اینجا یک رویا است، همانطور که همه بازیکنان در دنیا آرزو دارند در اینجا باشند. البته که تجربیات ما متفاوت است. ما مطمئن هستیم و افتخار از بودن در اینجا بیشتر از فشار است.»
کاپیتان اردن همچنین به این نکته اشاره کرد که تیم ملی این کشور با فشار مشابهی که تیمهای سنتی با آن مواجه هستند، روبرو نیست و به عدم حضور یکی از قهرمانان بزرگ تاریخ این رقابتها، یعنی ایتالیا، اشاره کرد. او افزود: «ایتالیا که چهار بار قهرمان شده، اینجا نیست. و اردن اینجاست. هیچکس انتظار ندارد که اردن قهرمان جهان شود یا به فینال برسد. ما مسئولیت داریم، اما فشار را احساس نمیکنیم.»
علاوه بر این، دیدگاه احسان حداد با نظر سرمربی تیم، جمال سلام، همخوانی دارد. او نیز حضور در این رقابتها را فرصتی برای رشد فوتبال اردن میداند و گفت: «شخصاً موفقیت به معنای حضور شایسته و ایجاد امکان برای لذت بردن مردم و بازیکنان است. ما باید تصویر خوبی از اردن ارائه دهیم و افقهای جدیدی برای تیم باز کنیم. و انشاءالله، این اولین حضور از بسیاری در جامهای جهانی باشد.»
سرمربی اردن همچنین به اهمیت تقویت فوتبال در کشور و ایجاد فرصت برای جوانان اشاره کرد و گفت: «ما پنج غیبت از تیم اصلی داریم و به جوانان فرصت مشارکت دادهایم. ما همچنین به آینده بازیکنان اردن فکر میکنیم و این یکی از اهداف ما در این تورنمنت است.»