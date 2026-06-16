پیغام سرمربی عراق به بازیکنان پیش از جدال با نروژ: نترسید!

به گزارش ایلنا، گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، در پیامی به بازیکنانش قبل از بازی با نروژ، از آن‌ها خواست که از هالند، ستاره نروژی‌ها، نترسند و با اعتماد به نفس به میدان بروند. او گفت: «این یک رقابت مردان علیه مردان است. او بازیکن بزرگی است و من از نحوه بازی‌اش لذت می‌برم. اما ما باید بر آنچه که می‌توانیم کنترل کنیم تمرکز کنیم. بازیکنان ما نباید با ترس بازی کنند، بلکه باید با اشتیاق و آمادگی برای نبرد یک به یک به میدان بروند. عراقی‌ها به مبارزه عادت دارند.»

تیم ملی عراق پس از ۴۰ سال غیبت در جام جهانی، برای آخرین بار در سال ۱۹۸۶ در این رقابت‌ها شرکت کرده بود و در بازگشت خود به این مسابقات در گروه I با تیم‌های فرانسه، نروژ و سنگال همگروه شده است. آرنولد معتقد است که انگیزه بازیکنانش می‌تواند نقطه قوت آن‌ها در مرحله گروهی باشد. او افزود: «ما در گروهی بسیار دشوار قرار داریم، اما بچه‌ها بسیار هیجان‌زده هستند. ما سه هفته تمرین کردیم و جام جهانی چهار روز پیش آغاز شد و بازیکنان ما همه بازی‌ها را تماشا کرده و هیجان‌زده هستند. فردا (سه‌شنبه) باید به میدان برویم و با یک تیم بزرگ مانند نروژ رقابت کنیم. باید به خودمان ایمان داشته باشیم و شجاعت داشته باشیم.»

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