به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اروگوئه و عربستان در دیداری از گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی ۱-۱ رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که باعث شد رقابت در این گروه بیش از پیش فشرده و حساس شود.

«مارسلو بیلسا» سرمربی اروگوئه در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «وقتی تیمی مانند اروگوئه وارد جام جهانی می‌شود، همیشه هدفش پیروزی است. ما از نتیجه به دست آمده رضایت نداریم، زیرا معتقدیم توانایی کسب سه امتیاز را داشتیم.»

وی درباره عملکرد عربستان افزود: «عربستان تیمی منظم و باانگیزه نشان داد. آن‌ها از فضاها به خوبی استفاده کردند و در لحظات مختلف بازی ما را تحت فشار قرار دادند.»

سرمربی اروگوئه در ادامه اظهار داشت: «در برخی دقایق کنترل بازی را در اختیار داشتیم، اما در استفاده از موقعیت‌ها به اندازه کافی دقیق نبودیم. در جام جهانی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.»

بیلسا با اشاره به دیدارهای آینده تیمش گفت: «هنوز دو مسابقه مهم پیش رو داریم و سرنوشت صعود در دستان خودمان است. باید اشتباهات این بازی را بررسی کنیم و با تمرکز بیشتری وارد دیدارهای بعدی شویم.»

اروگوئه پس از این تساوی یک امتیازی شد و حالا خود را برای دیدار حساس مقابل اسپانیا آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تیم‌های صعودکننده از گروه H داشته باشد.

سرمربی باتجربه اروگوئه در پایان خاطرنشان کرد: «جام جهانی رقابتی طولانی و دشوار است. مهم این است که تیم از نظر ذهنی آماده واکنش به نتایج مختلف باشد و ما برای ادامه مسیر آماده خواهیم شد.»

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