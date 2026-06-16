جام جهانی ۲۰۲۶؛
دونیس: با شجاعت بازی کردیم و این تازه آغاز راه ماست
سرمربی تیم ملی عربستان پس از تساوی ارزشمند شاگردانش برابر اروگوئه در نخستین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و تأکید داشت که تیمش میتواند در ادامه مسابقات نیز شگفتیساز شود. عربستان و اروگوئه در دیداری از گروه H به تساوی ۱-۱ رضایت دادند؛ نتیجهای که امیدهای سعودیها برای صعود را زنده نگه داشت.
به گزارش ایلنا، جورجیوس دونیس سرمربی یونانی عربستان در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازیکنانم با شخصیت و شجاعت بازی کردند. برابر تیمی قرار گرفتیم که از مدعیان گروه است، اما نشان دادیم میتوانیم با هر حریفی رقابت کنیم.» پیش از مسابقه نیز دونیس بر رویکرد تهاجمی و جاهطلبانه تیمش تأکید کرده بود.
وی افزود: «در بسیاری از دقایق مسابقه منظم بودیم و از نظر تاکتیکی عملکرد خوبی داشتیم. گرفتن امتیاز از اروگوئه نتیجه تلاش بازیکنان و نظم تیمی بود.»
سرمربی عربستان درباره ادامه رقابتهای گروه H اظهار داشت: «هنوز چیزی تمام نشده است. این فقط اولین مسابقه بود و باید با همین تمرکز به بازیهای بعدی فکر کنیم. هدف ما این است که تا آخرین لحظه برای صعود بجنگیم.»
عربستان در شرایطی موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند شد که اروگوئه با هدایت مارسلو بیلسا یکی از تیمهای باتجربه و پرافتخار فوتبال جهان محسوب میشود. این تساوی معادلات گروه H را پیچیدهتر کرد، بهویژه پس از تساوی بدون گل اسپانیا و کیپورد در دیگر دیدار گروه.
عربستان در دیدار بعدی خود باید به مصاف اسپانیا برود؛ مسابقهای که میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعود این تیم به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.