جام جهانی ۲۰۲۶؛
والورده بهترین بازیکن دیدار عربستان و بلژیک شد
ستاره اروگوئه، فدریکو والورده، پس از نمایش درخشان در دیدار برابر عربستان سعودی، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی عربستان سعودی و اروگوئه در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. والورده با دوندگی بالا، کنترل جریان بازی در میانه میدان و خلق موقعیت برای همتیمیهایش، نقش مهمی در کسب این نتیجه ایفا کرد و در پایان مسابقه جایزه بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
این هافبک ۲۷ ساله که یکی از مهرههای کلیدی اروگوئه محسوب میشود، بار دیگر کیفیت فنی و رهبری خود را در سطح جهانی به نمایش گذاشت و تحسین کارشناسان را برانگیخت. با این نتیجه، رقابت در گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان فشرده و حساس دنبال میشود.
خبر ورزشی کوتاه: «فدریکو والورده، ستاره تیم ملی اروگوئه، پس از تساوی ۱-۱ مقابل عربستان سعودی در هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶، با عملکردی درخشان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه ویژه این مسابقه را دریافت کرد.»