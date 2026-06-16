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جام جهانی ۲۰۲۶؛

والورده بهترین بازیکن دیدار عربستان و بلژیک شد

والورده بهترین بازیکن دیدار عربستان و بلژیک شد
کد خبر : 1799753
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ستاره اروگوئه، فدریکو والورده، پس از نمایش درخشان در دیدار برابر عربستان سعودی، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی عربستان سعودی و اروگوئه در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. والورده با دوندگی بالا، کنترل جریان بازی در میانه میدان و خلق موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش، نقش مهمی در کسب این نتیجه ایفا کرد و در پایان مسابقه جایزه بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.

این هافبک ۲۷ ساله که یکی از مهره‌های کلیدی اروگوئه محسوب می‌شود، بار دیگر کیفیت فنی و رهبری خود را در سطح جهانی به نمایش گذاشت و تحسین کارشناسان را برانگیخت. با این نتیجه، رقابت در گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان فشرده و حساس دنبال می‌شود.

خبر ورزشی کوتاه: «فدریکو والورده، ستاره تیم ملی اروگوئه، پس از تساوی ۱-۱ مقابل عربستان سعودی در هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶، با عملکردی درخشان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه ویژه این مسابقه را دریافت کرد.»

 

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