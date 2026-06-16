جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه H پس از پایان هفته اول؛ کاملاً فشرده و غیرقابل پیشبینی شد
جدول گروه H پس از پایان هفته اول بررسی شد.
به گزارش ایلنا، در پایان هفته نخست رقابتهای گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، شرایط جدول به شکلی غیرمنتظره کاملاً برابر شده و هر چهار تیم هنوز شانس صعود دارند. تساویهای دور اول باعث شده رقابت برای دو سهمیه مستقیم صعود به مرحله حذفی بسیار حساس شود.
نتایج هفته اول:
اسپانیا ۰ - ۰ کیپورد
عربستان سعودی ۱ - ۱ اروگوئه
اسپانیا، یکی از مدعیان قهرمانی، در دیداری شگفتانگیز برابر نخستین حضور تاریخ کیپورد در جام جهانی متوقف شد؛ نتیجهای که بسیاری از کارشناسان آن را بزرگترین شگفتی آغاز مسابقات میدانند.
از سوی دیگر، عربستان نیز با ارائه نمایشی منظم و جنگنده توانست برابر اروگوئه پرستاره به تساوی برسد و امیدهای خود برای صعود را زنده نگه دارد.
وضعیت فعلی گروه H:
اروگوئه – ۱ امتیاز
عربستان سعودی – ۱ امتیاز
اسپانیا – ۱ امتیاز
کیپورد – ۱ امتیاز
با توجه به تفاضل گل برابر یا نزدیک تیمها، مسابقات دور دوم میتواند چهره جدول را کاملاً تغییر دهد. دادههای رسمی مسابقات نشان میدهد هر چهار تیم پس از یک بازی، همچنان شانس بالایی برای صعود دارند.
بازیهای حساس پیشرو:
اسپانیا - عربستان سعودی (۲۱ ژوئن)
اروگوئه - کیپورد (۲۱ ژوئن)
اسپانیا - اروگوئه (۲۶ ژوئن)
کیپورد - عربستان سعودی (۲۶ ژوئن)
در حال حاضر، گروه H یکی از غیرقابل پیشبینیترین گروههای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود؛ جایی که مدعی سنتی مانند اسپانیا هنوز نتوانسته برتری خود را نشان دهد و تیمهای عربستان و کیپورد فراتر از انتظار ظاهر شدهاند.