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واکنش هادی چوپان به اولین بازی ایران در جام جهانی (عکس)

واکنش هادی چوپان به اولین بازی ایران در جام جهانی (عکس)
کد خبر : 1799749
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هادی چوپان در آستانه اولین دیدار تیم ملی در جام جهانی با انتشار یک استوری برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت و پیروزی کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در اولین گام از جام جهانی برابر نیوزلند قرار خواهد گرفت. این در حالیست که در اولین بازی این رقابت‌ها دو تیم بلژیک و مصر برابر یکدیگر به تساوی دست یافتند و اکنون شاگردان قلعه نویی این فرصت را خواهند داشت تا با پیروزی برابر رقیب خود صدرنشین این گروه در هفته اول شوند.

هادی چوپان با انتشار این پست برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت کرد و نوشت:

«برای لشکر غیور تیم ملی ایران عزیزم

آرزوی همه ما در وجه اول سلامتی شماست. توقع ما فقط حضور پر افتخار شما در جام جهانی بود. امروز، این ساعت این ثانیه توقعات ما بالاتر است.

با تعصب بازی کنید

با غرور بازی کنید

با غیرت بازی کنید

برد مهم نیست، برای ما شما همیشه قهرمانی. الان زمان اثبات کردن و گذشتن از تمام دردهاست. نود میلیون ایرانی برای تشویق شما بیدار هستند. گوش‌هایتان را از هیاهو و گفتارهای بد، ناسپاس و دور از ادب ببندید‌ فقط به ایران و ایرانی واقعی فکر کنید، بجنگید برای ایران.

برای سربلندی همه شما ایستاده دعا می‌کنم. به امید شادی‌آوری فرزندان حقیقی ایران

یا علی»

واکنش هادی چوپان به اولین بازی ایران در جام جهانی (عکس)

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