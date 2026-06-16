به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و عربستان از ساعت 1:30 بامداد امروز سه‌شنبه (به وقت ایران) در نخستین دیدار خود از گروه H رقابت‌های جام جهانی 2026، در ورزشگاه هارد راک میامی ‌به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

دو تیم در نیمه اول بازی برابری را به نمایش گذاشتند و موقعیت‌های خوبی روی دروازه‌های یکدیگر خلق کردند، اما عربستانی‌ها سهم بیشتری در خلق موقعیت داشتند. شاگردان دونیس در 10 دقیقه پایانی نیمه اول، فشار زیادی روی دروازه قهرمان دو دو دوره از جام جهانی ایجاد کردند و در دقیقه 41 توانستند توسط عبدالاله العمری به گل نخست دست یابند.

در نیمه دوم بازی متفاوتی از دو تیم دیدیم، اروگوئه در نیمه دوم بازی را هجومی آغاز کرد و بارها تا رسیدن به گل تساوی پیش رفت اما با بدشانسی توپ‌های اروگوئه‌ای‌ها راهی به دروازه عربستان نداشت. از سوی دیگر نماینده آسیا در نیمه دوم خیلی فشار نیاورد و بیشتر سعی در حفظ برتری‌شان داشتند.

مقاومت عربستان در دقیقه 80 شکسته شد و ماکسیمیلیانو آرائوخو گل تساوی اروگوئه را به ثمر رساند تا نماینده آمریکای جنوبی مزد برتری‌اش در نیمه دوم را بگیرد. با تساوی عربستان، روند شکست ناپذیری آسیایی‌ها ادامه یافت.

مائوریتزیو ماریانی ایتالیایی قضاوت این بازی را برعهده داشت که عبدالاله العمری از عربستان را با کارت زرد جریمه کرد.

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