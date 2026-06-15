خبر جالب برای نیمار در جام جهانی: بابا شدی!

به گزارش ایلنا، همسر نیمار، برونا بیانکاردی، از بارداری خود برای سومین بار خبر داد. نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، روز دوشنبه در کنار همسرش برونا بیانکاردی، از آمدن دختر دیگری به خانواده‌اش خبر داد. این سومین دختر برونا با این بازیکن است که پس از مویوی دو ساله و مل یازده ماهه به دنیا خواهد آمد.

نیمار همچنین پدر هلنا است که نه ماه از مویو کوچک‌تر است و حاصل یک رابطه کوتاه‌مدت با آماندا کیمبرلی می‌باشد. او همچنین دارای یک پسر به نام داوی لوکا است که چهارده سال دارد و از رابطه‌اش با کارول دانتاس به دنیا آمده است.

نیمار به تازگی در حال بهبودی از مصدومیت خود است و به زودی به میادین بازخواهد گشت و باید دید از مرحله بعدی رقابت ها قادر خواهد بود برزیل را همراهی کند یا خیر.

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