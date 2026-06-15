خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر جالب برای نیمار در جام جهانی: بابا شدی!

خبر جالب برای نیمار در جام جهانی: بابا شدی!
کد خبر : 1799747
لینک کوتاه کپی شد.

نیمار که اکنون با شرایطی سخت در اردوی تیم ملی برزیل حاضر شده و احتمالا در بازی‌های مرحله گروهی غایب خواهد بود، با خبری ویژه مواجه شد.

به گزارش ایلنا، همسر نیمار، برونا بیانکاردی، از بارداری خود برای سومین بار خبر داد. نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، روز دوشنبه در کنار همسرش برونا بیانکاردی، از آمدن دختر دیگری به خانواده‌اش خبر داد. این سومین دختر برونا با این بازیکن است که پس از مویوی دو ساله و مل یازده ماهه به دنیا خواهد آمد.

نیمار همچنین پدر هلنا است که نه ماه از مویو کوچک‌تر است و حاصل یک رابطه کوتاه‌مدت با آماندا کیمبرلی می‌باشد. او همچنین دارای یک پسر به نام داوی لوکا است که چهارده سال دارد و از رابطه‌اش با کارول دانتاس به دنیا آمده است.

نیمار به تازگی در حال بهبودی از مصدومیت خود است و به زودی به میادین بازخواهد گشت و باید دید از مرحله بعدی رقابت ها قادر خواهد بود برزیل را همراهی کند یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی