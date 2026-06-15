ثبت جذابترین عکس تیمی جام جهانی توسط فرانسه/ بازگشت به ریشه! (عکس)
تیم ملی فرانسه در شرایطی خود را مهیای انجام اولین دیدار جام جهانی خواهد کرد که پیش از این بازی تصویر جالبی از خود ثبت کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه، نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با پوشیدن پیراهنهای باشگاههای نخستین خود به ریشههای خود ادای احترام کرد.
تیم ملی فرانسه که تحت هدایت دیدیه دشان قرار دارد، در آستانه بازی نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر سنگال، به یادآوری دوران آغازین خود پرداخت. بازیکنان این تیم با پوشیدن پیراهنهای باشگاههای اولیه خود، به افتخارات و تجربیات اولیهشان در دنیای فوتبال اشاره کردند.
در میان این پیراهنها، پیراهن تیم اسپانیایی رایو ماخاداهوندا نیز به چشم میخورد که توسط برادران هرناندز، لوکاس و تئو، که بازی خود را از این باشگاه آغاز کردند، پوشیده شده است. همچنین کیلیان امباپه و ویلیام سالیبا نیز پیراهن باشگاه AS بوندی را بر تن کردهاند. الیسیه نیز پیراهن چلسی، جایی که در ردههای سنی پایینتر شروع به بازی کرده بود، به تن دارد.