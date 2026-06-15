گزارش گاردین از تیم ملی ایران پیش از بازی با نیوزلند

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، ایران در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به دوره‌های قبلی، با مشکلات کمتری مواجه بود. با این حال، تنش‌های سیاسی با ایالات متحده و اسرائیل، حضور این تیم در جام جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تمامی بازی‌های گروهی آن در ایالات متحده برگزار می‌شود. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم، و کادر فنی‌اش تلاش کرده‌اند تا از بروز اختلالات جلوگیری کنند.

تیم ملی ایران در دو بازی دوستانه در ماه مارس برابر نیجریه و کاستاریکا نشان داد که برنامه‌های متفاوتی برای جام جهانی دارد. در بازی اول مقابل نیجریه، ایران با چینش ۳-۶-۱ به میدان رفت که قلعه‌نویی آن را "طرح دفاعی B" تیم توصیف کرد و به نظر می‌رسد برای دیدار گروهی با بلژیک طراحی شده است. در بازی دوم برابر کاستاریکا، قلعه‌نویی از چینش ۴-۴-۲ استفاده کرد که نشان‌دهنده تمایل او به تغییر تاکتیک بسته به حریف است. سیستم اصلی تیم همچنان ۴-۲-۳-۱ است که ایران در اکثر بازی‌های انتخابی از آن بهره برد.

با وجود مشکلات و جنجال‌های پیرامون تیم ملی، که تنها چند هفته قبل از آغاز مسابقات، محل اردوگاه خود را از ایالات متحده به مکزیک منتقل کرد، قلعه‌نویی همچنان به توانایی‌های تیمش برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ ایمان دارد. او در این باره گفت: "ما اخیراً مشکلات زیادی داشتیم، اما بازیکنان تمام تلاش خود را کردند و فداکاری کردند. آنها در طول مراحل انتخابی بسیار سخت کار کردند و فداکاری‌های زیادی انجام دادند، بنابراین وظیفه من است که از آنها تشکر کنم. آنها می‌توانند در جام جهانی کارهای بزرگی انجام دهند. آنها می‌توانند این کار را انجام دهند و پتانسیل فنی لازم برای به یاد ماندنی کردن این جام جهانی را دارند."

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